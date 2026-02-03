Beneficia ISSSTE Yucatán a 61 derechohabientes con jornadas quirúrgicas de urología y tumores subdérmicos

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama destaca que personal médico y de enfermería adscrito al organismo en el Estado de Yucatán, llevaron a cabo dos jornadas quirúrgicas de litiasis renal -formación de cálculos (piedras) en el riñón o vías urinarias- y tumores subdérmicos -bultos que crecen bajo la piel-, en beneficio de 61 derechohabientes, cuya recuperación ha sido satisfactoria.

La primera jornada, realizada en la Clínica Hospital (CH) “Mérida” a finales de noviembre de 2025, consistió en extirpar cálculos renales a 36 pacientes, mediante procedimientos modernos y mínimamente invasivos, con la participación de los cirujanos urólogos Iván Arturo Velueta Martínez y Manuel Michel Ramírez, con la coordinación del director de la CH “Mérida”, Raúl Nemias Uc Contreras.

Mientras que la segunda jornada tuvo lugar el 5 de diciembre en la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades 12Q (CMFE) de Mérida, donde el médico Jesús Roberto Ángeles Varela intervino a 25 pacientes para extraerles lipomas y tumores subdérmicos.

Todos los procedimientos fueron ambulatorios, por lo que los pacientes fueron dados de alta en las primeras 12 horas después de la cirugía y recibieron atención médica de seguimiento para garantizar su óptima recuperación.

Por su parte, el subdelegado médico del ISSSTE en Yucatán, Mario Alcocer Basto, destacó el esfuerzo y dedicación del personal de salud de todos los niveles para llevar a cabo este logro.

“Agradecemos la confianza de la derechohabiencia y reconocemos el esfuerzo del personal que hizo posible este logro: administrativos, camilleros, enfermería, médicos y todo el cuerpo de trabajo, quienes con su entrega y vocación hicieron de estas jornadas un verdadero éxito”, expresó.

Estas acciones se enmarcan en la Estrategia Nacional de Jornadas Quirúrgicas, que se impulsa en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para reducir los tiempos de espera y brindar atención médica oportuna y de calidad, al tiempo que reafirman el compromiso que tiene el ISSSTE con la salud y el bienestar de los derechohabientes.