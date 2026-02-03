SE ESTRENA PASE DE LISTA, EL MUSICAL IMPERDIBLE QUE ALZA LA VOZ POR LAS GENERACIONES ACTUALES

Pase de Lista, el nuevo musical que estrena en el Foro Shakespeare de la Ciudad de México, transporta al público al corazón del movimiento estudiantil de 1968. La obra parte de la creación original de Víctor Andrade, con dramaturgia compartida entre él e Iván Sotelo, quien también dirige el montaje. La obra se sitúa en las horas posteriores a la tragedia del 2 de octubre y se desarrolla dentro de una habitación donde seis estudiantes se resguardan tras los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas.

A partir de ese encierro surge una asamblea involuntaria en la que los personajes confrontan sus miedos, deseos, contradicciones y posturas políticas. Lejos de construir figuras heroicas, Pase de Lista se enfoca en personas comunes y en los dilemas cotidianos que aparecen cuando se vuelve inevitable decidir entre callar o tomar posición.

Un elenco excepcional, Begoña Ibarreche, Dafne García, Víctor Andrade, Diego Enríquez, Tannia Dávila, Lorenzo López, Luis Mario Peralta,* Natalia Quiroz* y Tomás Castro* (alternan funciones), interpreta a un grupo de jóvenes estudiantes que, a partir de esta situación, se ven confrontados con su identidad, sus motivaciones y el significado de estar del lado correcto de la historia.

La Jamaica produce el espectáculo, cuyo estreno será el 9 de febrero y la temporada abarca todos los lunes a las 20:30 horas de febrero a abril de 2026, en Zamora 7, Colonia Condesa, con un costo general de $550.

Pase de Lista presenta un relato íntimo y poderoso: mientras afuera se desata uno de los episodios más oscuros de la historia mexicana, dentro de un cuarto de seguridad se forma una asamblea donde conviven la memoria, el miedo, el amor, la rabia y la esperanza. La obra evita el retrato de héroes o mártires y se centra en personas comunes que decidieron no callar. Así, da voz a quienes estuvieron allí, a los desaparecidos y a quienes siguen diciendo «Presente». La música original toma referencias como los Beatles, la trova latinoamericana y el espectro musical de la época. Esta música no ilustra la narrativa, sino que constituye el motor de la historia, conecta con la memoria colectiva y toca las fibras emocionales del público. El formato musical resalta la metáfora de alzar la voz, similar a lo que ocurre en marchas y luchas sociales, y hace que el mensaje resuene con mayor fuerza.

La puesta en escena narra el movimiento estudiantil desde la vida cotidiana, lejos de las cifras frías, y con enfoque en los vínculos humanos: amistad, amor joven, dudas, miedos e impulsos de resistencia. Pase de Lista dialoga directamente con el presente y recuerda que la memoria es una responsabilidad colectiva, no un acto del pasado. El montaje se dirige a nuevas generaciones que no vivieron el 68 pero heredan sus consecuencias, y busca acercar esta historia mediante una narrativa ágil y música que tiende puentes emocionales. Más que una reconstrucción histórica, representa un acto de memoria viva y una invitación a no olvidar y a nombrar a quienes ya no están, al tiempo que cuestiona cuánto ha avanzado la sociedad en temas de justicia y represión.

El impacto de Pase de Lista alcanza al elenco y al equipo creativo. Durante el proceso, los actores conectaron profundamente con la obra: uno de ellos tiene un abuelo sobreviviente del movimiento, mientras que otra se identifica con el ambiente familiar de su personaje. Sesiones con sobrevivientes del 68, entre ellos la maestra de ceremonias del 2 de octubre, enriquecieron el texto; por ejemplo, una nota sobre el pliego petitorio inspiró la canción que cierra la obra, escrita por Víctor Andrade e Iván Sotelo en una sesión improvisada. Esta colaboración convirtió el proyecto en un espacio revelador, donde el teatro se vuelve herramienta para entender la historia nacional y unirse a la lucha actual.

Pase de Lista no pretende explicar el 68 como un documental, sino invitar al público a reflexionar sobre símbolos perdurables y los mecanismos de poder que se repiten. Los personajes ficticios, inspirados en quienes bien pudieron haber existido, representan motivaciones universales: desde la duda inicial hasta la causa firme por un México mejor. Temas como la preservación de sistemas represivos permanecen vigentes, y la obra subraya que las luchas cambian de nombre, pero la necesidad de acción persiste. Al salir del Foro Shakespeare, el público se llevará una «incomodidad positiva»: preguntas sobre el progreso social, ganas de conocer más la historia y el impulso de hacerse cargo de cambios pendientes, en resistencia a violencias normalizadas.

Iván Sotelo, director y co-dramaturgo de Pase de Lista, declara: «Aunque muchos de nosotros no vivimos ese momento histórico, esta obra surge de una necesidad de memoria, reflexión y entendimiento que trasciende el tiempo. Representa un acto de cuestionar y exigir cambios pendientes en nuestra sociedad. Elegimos el formato musical porque la música conecta con la memoria colectiva y fibras personales profundas, permite que el mensaje vibre con fuerza y constituye una metáfora de alzar la voz, como se hace en las marchas. Esperamos que el público se vaya con preguntas, tocado, con ganas de más teatro e historia. Decir ‘Presente’ hoy significa resistir ausencias y violencias, y mantiene la historia abierta.»

El equipo creativo se completa con Miguel Pérez Cuesta en el diseño de iluminación y Rosaura Pérez Sans en la dirección de movimiento. La música y las letras son de Víctor Andrade. Diseño de audios Jorche Martínez. La dirección musical está a cargo de Rubén Ramos de Acha, quien realizó los arreglos musicales junto con Joy Schabes. Ambos forman parte de la banda en escena, junto con Zeze Figueroa Ramos y Luis Alberto Alemán Zavaleta y forman parte central del relato, acompañando el encierro, el pulso emocional de los personajes y la tensión de la historia desde una voz colectiva.

Pase de lista tendrá un temporada todos los lunes a partir de 9 de febrero al 27 de abril a las 20:30 h en el Foro Shakesperare ubicado en Zamora 7 Condesa, los boletos tendrán un costo de $550 y se pueden adquirir en taquilla y https://foroshakespeare.com/