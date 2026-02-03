Sectur presenta la Copa Nacional Indígena de Fútbol 7 2026 y la Copa Nacional Indígena Horacio Llamas 2026

En el espacio Punto México de la Secretaría de Turismo, en representación de la secretaría de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, el director general de Gestión Social de Destinos, Marte Luis Molina Orozco, presentó la Copa Nacional Indígena de Fútbol 7 2026, así como la tercera edición de la Copa Nacional Indígena Horacio Llamas 2026.

Molina Orozco subrayó que, en el marco del año mundialista, estas justas deportivas forman parte de la visión del Gobierno de México encabezado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para que el Mundial se viva en todo el territorio nacional y llegue a más comunidades.

“Por instrucción de la Presidenta y de la secretaria Josefina Rodríguez, trabajamos para democratizar el Mundial y el deporte. A través del fútbol y el básquetbol, y desde los Pueblos Mágicos, atendemos causas sociales y fortalecemos el tejido comunitario de niñas, niños y jóvenes, especialmente de ascendencia indígena y afromexicana”, señaló.

Añadió que este tipo de eventos se convierten en una herramienta clave para diversificar la oferta turística, impulsar el turismo deportivo y visibilizar la riqueza cultural de las comunidades.

Estos eventos deportivos tienen como objetivo conmemorar el año mundialista y ofrecer una competencia de alto nivel para deportistas indígenas y de pueblos originarios de todo el país, promoviendo la inclusión, la cohesión social y el orgullo comunitario. Además, por decisión de las propias comunidades, se permitirá la participación de equipos del público en general, en un ejercicio de apertura y no discriminación.

Las competencias estatales se llevarán a cabo durante febrero y marzo de 2026, en diversos escenarios del país, con una programación especial en Pueblos Mágicos, como parte de la estrategia de promoción turística local. La final nacional se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de abril, teniendo como sede la Ciudad de México.

Estarán divididas en nueve categorías: Micro, Infantil, Pasarela, Cadete, Juvenil, Juvenil Superior, Sub 21, Sub 23 y Primera Fuerza (Libre), y se espera una participación aproximada de 5 mil deportistas por Copa.

En su oportunidad, Adelaida Ramírez, representante de la Gobernanza Indígena y Afroamericana de México, celebró la realización de este proyecto y su impacto social. “El deporte es un pilar fundamental para la educación y el desarrollo de nuestro país. Este esfuerzo representa un beneficio real para la niñez, la juventud y las comunidades indígenas y afroamericanas de México”, expresó.

En este encuentro se contó con la participación del presidente de la Fundación Usos, Costumbres y Tradiciones de los Pueblos del Mundo, Javier Rodea Pérez; el presidente nacional de Gobernanza Indígena, José Luis García Zárate; el ex seleccionado nacional de basquetbol, Horacio Llamas Grey; el presidente de la Federación Indígena FUT 7, Carlos Armando Barajas Armenta y el presidente de la Federación Basquetbol, Israel Hermosillo Hernández.