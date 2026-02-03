LA ÚNICA E INTERNACIONAL SONORA SANTANERA “70 ANIVERSARIO”

Arena ciudadd de mexico, febrero 6, 2026, 21:00 horas

Una agrupación histórica, de las más importantes y famosas de la música tropical LA ÚNICA E INTERNACIONAL SONORA SANTANERA, celebra su “70 Aniversario” con un grandioso concierto como sus canciones, que se son parte de la memoria colectiva a nivel mundial, este próximo 06 de Febrero en la ARENA CIUDAD DE MEXICO, a las 21 horas.

El gran legado musical los hace merecedores de celebrar a lo grande este aniversario, 70 años se dicen fácil, pero es una carrera de lucha, innumerables reconocimientos, giras Internacionales, la incursión en telenovelas y películas, en donde a través de los años abarcan los géneros como: ‘Boleros’, ‘Cha Cha Cha’, ‘Tropical’ y ‘Afroantillano’, en más de 75 discos grabados.

Estas presentaciones de aniversario será un viaje musical a través de la historia de la famosa y popular Sonora Santanera, donde sus 13 elementos vibrantes de entusiasmo y juventud serán acompañados por grandes invitados de la talla que el público merece, además de grandes sorpresas que volverán ese momento único para todo su público.

La agrupación ha escrito una gran e importante historia dentro de la industria, conquistado la escena musical en México e Internacionalmente, a base de un esfuerzo tenaz y su gran calidad interpretativa, desde el principio de su carrera con la extraordinaria versión que hiciera de su primer éxito “La Boa”, tema que triunfó rotundamente dentro y fuera del país.

Dentro de su extensa trayectoria artística cuentan con innumerables reconocimientos, han sido por cuarta ocasión la imagen del Billete de Lotería Nacional, así como discos de Platino y Oro, Ganadores de dos Grammy Latino en los años 2014 y 2016, nominados al Grammy Music Awards 2017, y una nominación al Grammy Latino 2018, además de incontables reconocimientos durante su vasta trayectoria.

Debido al gran éxito en su presentación en La Arena Monterrey el pasado 22 de Agosto, estamos listos para Arena Guadalajara el próximo 30 Enero y Arena Ciudad de México el 06 de febrero, por esto mucho más, es importante celebrar en grande el “70 Aniversario” de la Única e Internacional Sonora Santanera, un concierto que imperdible.

Estarán como invitados especiales en su concierto de la Arena.

-Natalia Jiménez

-Ely Guerra

-Eugenia León

-Mario Girón