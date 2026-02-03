Regresan a las aulas casi 85 mil universitarios

Toluca, Méx.- Para cursar el semestre 2026 A, regresaron a las aulas miles de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en sus 55 espacios académicos, con una matrícula total de 84 mil 559 alumnas y alumnos, lo que reafirma a la institución como una de las más importantes del país por su amplia cobertura educativa.

En las 22 escuelas y facultades que integran la Máxima Casa de Estudios mexiquense se reincorporan 31 mil 791 estudiantes, de los cuales, 18 mil 680 son mujeres y 13 mil 111 hombres, consolidando estos espacios como el principal núcleo académico de la institución.

En tanto, en los 12 centros universitarios ubicados en Amecameca, Atlacomulco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Temascaltepec, Tenancingo, Texcoco, Tianguistenco, Valle de Chalco, Valle de México, Valle de Teotihuacán y Zumpango se registra el regresó de 22 mil 966 estudiantes, siendo el Centro Universitario UAEM Texcoco el que concentra la mayor matrícula, con 4 mil 16 reinscripciones.

De igual manera, en las siete Unidades Académicas Profesionales se reinscribieron 6 mil 269 estudiantes, con una matrícula conformada por 4 mil 184 mujeres y 2 mil 85 hombres.

Asimismo, en los 11 planteles de la Escuela Preparatoria, 23 mil 461 estudiantes retoman sus actividades académicas de nivel medio superior, de los cuales, 13 mil 518 son mujeres y 9 mil 943 hombres.

En tanto, el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR), el Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU) y el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua (IITCA) registran en conjunto una matrícula de 72 personas, integrada por 45 mujeres y 27 hombres, dedicados principalmente a actividades de investigación y estudios de posgrado.

Con estas cifras, la Universidad Autónoma del Estado de México refrenda su compromiso con una educación pública inclusiva y de calidad, al dar la bienvenida a un nuevo semestre a miles de estudiantes en todo el Estado de México.