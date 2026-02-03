Mier anuncia la reapertura del Senado a los medios informativos

En lo que supone una primera decisión esencial en su incipiente gestión de relevo en el liderazgo de Morena y la Jucopo del Senado, el poblano Ignacio Mier se abrió ayer a encuentros sin condiciones con periodistas y medios informativos, incluso los repudiados por la presidenta Claudia Sheinbaum, como Latinus.

“Todos son esenciales para difundir las tareas de nuestra responsabilidad”, afirmó.

Esta apertura podría ser el inicio del fin del cierre total a medios en el Senado, que en varias etapas pasó a ser de abierta persecución y censura, ordenado por Adán Augusto López desde el inicio de la presente legislatura en septiembre de 2024.

El desdén a medios, muy hostil a veces, decretado por Adán Augusto López -en mucho alentado por la senadora chihuahuense Andrea Chávez-, provocó que la tarea periodística se convirtiera en una de las tareas más difíciles, a veces peligrosas e infames en esta época de la 4T.

En un evidente intento por dejar atrás todo esto, el senador Mier Velazco se abrió a entrevistas en las que dijo que la iniciativa de reforma electoral está una gran operación de ajuste, inconclusa, y sin fechas previstas para ser presentada.

Reconoció que uno de los temas atorados es el de la reducción o reconfiguración de plurinominales.

El debate interno es fuerte y a fondo porque lo que se busca no solo es lograr abatir el costo de la operación del Congreso -Diputados y Senado- sin que ello signifique la afectación de la representación de las minorías legislativas.

Y en esta revisión está en juego continuar con la figura de plurinominales o de diputados y senadores de lista, o de otra forma, e incluso se analiza reducir el número de diputados y senadores uninominales lo que llevaría a una redistribución de distritos electorales en el país.

Mier explicó en todos los casos que apenas inicia su relevo y no prevé por ello cambios que, en lo que toca a cuestiones de comisiones y organismos o tareas legislativas requieren de decisiones colegiadas y en lo administrativo significan cumplir con otros requisitos.

-¿Cómo recibió la oposición su nombramiento como coordinador de la bancada mayoritaria?, se le preguntó

-Bien, somos amigos.

Recordó que con muchos de quienes están en PAN, PRI y MC tiene una relación de años y que, “en medio de las diferencias, es una relación dialéctica en la que podemos encontrar muchas coincidencias y construir acuerdos”.

Apuntes de una nueva etapa en el Senado.

Diputados, abiertos al debate plural: Kenia

La panista Kenia López Rabadán, presidenta de los Diputados, afirmó que su cámara está abierta a todas las propuestas de una reforma electoral.

En respuesta al manifiesto del Frente Amplio Democrático, aparecido en varios medios, firmado por más de 500 ciudadanos consideró necesario escuchar todas las propuestas.

Habrá que esperar a que se presente la iniciativa por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum para abrir el debate.

“Yo he dicho, desde el primer día que presenté mi Decálogo de Principios Electorales, que debe ser una reforma acompañada por todos los partidos políticos. Ese es el deber ser de un tema tan importante y tan delicado como es el electoral”, reiteró.

Y recordó que si se quiere que esta reforma opere en el proceso electoral de 2027, deberá ser aprobada en este periodo de sesiones, es decir antes del 30 de abril.

Desprestigian a empresario regios

En Monterrey, un importante grupo de empresarios se queja de que -además de ser víctimas de hostigamiento fiscal, judicial, amenazas de prisión y extorsiones por parte de la autoridad local- ahora se ha desatado una campaña de desprestigio en medios mediante el supuesto de que parte de ellos promueve preguntas pagadas y a modo en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, por medio de los llamados ”youtubers”.

Los hombres de negocios afectados, quienes prefieren el anonimato, culpan directamente de esta campaña al alcalde priista Adrián de la Garza y a su hermano Filiberto de la Garza, para así someter a empresarios mediante la fabricación de expedientes judiciales en la Fiscalía del Estado.

Los afectados han documentado que esta campaña no solo es mediante argucias legales, sino también mediática.

En este acoso, dicen los afectados, existe una colusión con operadores de medios que financian preguntas en la conferencia mañanera para manchar reputaciones empresariales a nivel nacional.

Tras haber agotado las instancias locales, las cuales consideran cooptadas por el fiscal Javier Enrique Flores Saldívar, los empresarios quejosos han solicitado formalmente el auxilio de las autoridades federales para detener lo que llaman un «abuso de autoridad sistemático».

