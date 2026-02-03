Frentes abiertos

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

EN RECUERDO DE DOS AMIGOS IDOS, IRMA FUENTES Y RODOLFO GUZMÁN

La disputa por el tipo de reforma electoral que busca proyectar Morena, y en la que intenta vincular a sus aliados del PT y Verde, está considerada como sumamente riesgosa para la democracia mexicana.

Es verdad que no se conoce el texto de la iniciativa que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en un par de semanas, aunque sí se han divulgado algunos de los conceptos principales.

Dos son los puntos principales que abarcan las modificaciones a la actual ley electoral y que se basan en la eliminación de cien diputaciones plurinominales y 32 senadores de lista.

En el caso de los diputados, sea federales o locales, la intención conlleva otro tipo de selección de los legisladores, ya no hacerlo basados en la lista de las circunscripciones, sino ubicar al segundo lugar de los candidatos uninominales de algunos de los 300 distritos electorales.

Algo parecido a lo que ocurre con los senadores que son electos al mismo tiempo, los dos de la fórmula ganadora y quien quede de segundo lugar y vaya primero en esa fórmula.

Ese punto es que no se logra aterrizar y al que ven como un peligro los aliados de Morena, por lo que buscan ajustar el método y tener acceso fácil a las plurinominales.

Otro punto radica en la reducción de los presupuestos asignados a los partidos, basados en su votación, como viene funcionando ahora, pero con menos recursos, lo que tampoco satisface a los aliados y a los partidos de oposición.

Sin embargo, otro rubro que no ha sido aclarado a satisfacción es el referente a la eliminación del fuero.

Actualmente, todos los personajes de elección popular, incluidos gobernadores, alcaldes y diputados locales, gozan de ese privilegio, al igual que los diputados federales y senadores, además de la figura que ostente la Presidencia de la República.

El fuero dura la vigencia del cargo público para el que fueron electos, lo que significa que no pueden ser detenidos, reconvenidos o censurados los personajes que gocen del fuero.

Son muchos los que se amparan en la figura del fuero para cometer violaciones a las distintas leyes, sin que obtengan sanciones de ningún tipo.

El fuero viene a ser lo más sagrado de todos los beneficios de que gozan quienes lo tienen, especialmente los diputados y senadores, ya que, para juzgarlos, primero se les tiene que desaforar un proceso largo y tedioso que casi nunca se aplica.

Las próximas dos semanas serán de gran interés para saber qué decidieron los de la mayoría que solamente esperan las indicaciones presidenciales para entrar en el rejuego de las modificaciones, para lo que requieren el apoyo de verdes, petistas o quienes les permitan alcanzar las dos terceras partes de los votos del Congreso de la Unión.

*********

Crisis política en Campeche, donde un grupo mayoritario de legisladores de Morena decidieron romper con el gobierno de Layda Sansores, quien mantiene abiertos muchos frentes ante la inminente elección de nuevo gobernador en 2027… En un nuevo intento por frenar la violencia en Sinaloa, el general Héctor Ávila, experto en operaciones anticrimen, fue designado comandante de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán. El militar conoce el territorio, ya que anteriormente estuvo asignado en Culiacán como comandante de la zona militar.

