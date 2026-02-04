Presenta AN agenda legislativa enfocada en fortalecer la seguridad y la economía

Nuevo periodo ordinario de sesiones

Tlalnepantla, Méx.- El Comité Estatal del PAN y la fracción de ese partido en el Congreso presentó su agenda legislativa para el nuevo periodo ordinario de sesiones, enfocada en atender la inseguridad, fortalecer la economía familiar y garantizar derechos fundamentales para las y los mexiquenses.

El dirigente Anuar Azar Figueroa señaló que Acción Nacional impulsará una agenda cercana a la ciudadanía, empática con la realidad que viven las familias y comprometida con la recuperación de la paz.

Subrayó que uno de los ejes centrales será la construcción de un marco jurídico que dignifique a las corporaciones policíacas, como condición indispensable para fortalecer las instituciones de seguridad y recuperar la confianza social.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Pablo Fernández de Cevallos, explicó que la agenda legislativa se construyó con claridad, responsabilidad y vocación de servicio, escuchando a la ciudadanía y partiendo de la realidad social que enfrenta la entidad. Detalló que los seis ejes de trabajo serán:

Durante la rueda de prensa, en la que participaron también las legisladoras Krishna Romero, Alexia Dávila, Emma Álvarez, Joanna F. Torres, así como la secretaria general Leticia Zepeda, se mencionó que mientras el oficialismo apuesta por la confrontación y el espectáculo mediático, las familias del Estado de México continúan siendo víctimas de la inseguridad y del deterioro de la economía familiar.