Trabajos del Mexicable en Naucalpan registran 70% de avance: Isaac Montoya

Supervisión de la obra

Naucalpan, Méx.- La red de conexión del Mexicable Línea 3 en esta localidad registra un avance de obra de cerca del 70% y se estima que la cobertura de este medio de transporte, seguro y amigable con el medio ambiente, beneficiará a más de 40 mil usuarios al día, en su etapa inicial.

En los primeros días de este 2026, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acompañada del presidente municipal Isaac Montoya Márquez acudieron a la estación La Tolva para supervisar la obra que forma parte del plan de renovación y conectividad en la entidad mexiquense. Dado que, los tiempos de traslado, desde las zonas altas del municipio, se reducirán a la mitad, de 60 a 30 minutos.

Ante la exitosa evolución del teleférico, el alcalde Isaac Montoya ha reconocido y agradecido la sensibilidad de la Gobernadora, al ser la primera obra de movilidad que definió en su gobierno y que beneficiará a miles de naucalpenses; y que, ya se encuentra en una etapa en la que ya cuenta con una superestructura definida.

En un recorrido, que se realizó por las 10 estaciones del Mexicable Línea 3 previstas en un inicio, se pudo observar los avances en la colocación de estructuras y postes que ya marcan la línea del recorrido.

El Mexicable cambiará la dinámica del transporte en Naucalpan, beneficiará a más de 60 comunidades, elevará la movilidad, conectividad y dará mayor bienestar a las familias naucalpenses.

Luego de la supervisión que realizó la Gobernadora junto con el Alcalde a la Estación 4 San Antonio Zomeyucan, donde constataron que se han colocado más de la mitad de los 62 postes que se ubicaran a lo largo de los 9.5 kilómetros de este medio de transporte que conectará con la Ciudad de México a 700 mil mexiquenses con viajes eficientes y seguros.