Se reduce en Tlalnepantla el índice de casos de violencia contra mujeres

Protección de grupos vulnerables

Tlalnepantla Méx.- Gracias a la implementación de políticas públicas enfocadas en la protección de los grupos vulnerables y el fortalecimiento del tejido social, el gobierno de Tlalnepantla, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, reporta resultados en materia de equidad de género.

Al cierre del 2025, el municipio destacó por un logro fundamental: Tlalnepantla no registró ninguna persona desaparecida.

La demarcación se mantiene libre de la doble Alerta de Género, un reflejo del compromiso institucional con la integridad de las familias de Tlalnepantla.

Bajo la visión del alcalde Raciel Pérez Cruz, la estrategia de seguridad no solo se ha centrado en la vigilancia, sino en la capacidad de brindar orientación, protección y seguimiento puntual a las víctimas.

De acuerdo con datos del Área de Atención a la Violencia Familiar, de Género y Búsqueda de Personas Desaparecidas, las denuncias pasaron de 105 en enero de 2025 a 69 en diciembre del mismo año, una disminución progresiva que valida la eficacia de las acciones preventivas.

Durante el 2025 se atendieron 945 casos de violencia de género, donde la labor de los 17 oficiales especializados fue determinante, a través del trato humano y la resiliencia.