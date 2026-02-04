Encabeza Azucena Cisneros Mesa de Paz en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- A fin de que los vecinos de esta localidad conozcan las acciones que realiza la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito para inhibir los delitos, el gobierno municipal realiza Mesas de Paz en los 27 sectores de la localidad, por lo que la alcaldesa Azucena Cisneros Coss y el comisario Edgar Machado Peña acudieron al fraccionamiento Las Américas para informar a colonos que la incidencia delictiva va a la baja. Cisneros Coss encabeza las Mesas de Paz en territorio para atender las causas de la inseguridad y responder de manera puntual a las demandas de obras y servicios públicos, acciones que tienen que ver con la seguridad.

Razón por la que hoy, en el Sector 17 de Las Américas, la presidenta municipal afirmó que “para poder contundentemente hacer sentir a los vecinos que las cosas están cambiando, pues necesitamos actuar rapidísimamente, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Son muchísimas colonias, mucho el rezago, pero a pesar de cómo nos dejaron (…), no importa porque el pueblo, que son ustedes organizados y nosotros juntos, unidos, vamos a sacar y estamos sacando adelante este municipio, de eso que no quepa duda”.