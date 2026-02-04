Equipo de científicos logra eliminar el cáncer de páncreas en ratones

Luego de seis años de investigación

Usó una terapia combinada de tres medicamentos, que evita la aparición de resistencias y que no tiene efectos secundarios

Un equipo de científicos dirigido por el bioquímico español Mario Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), consiguió eliminar por completo tumores de páncreas en ratones mediante una terapia combinada de tres medicamentos, que evita la aparición de resistencias y que no tiene efectos secundarios importantes.

La terapia, la primera en lograr la curación completa en modelos experimentales, fue diseñada por las científicas del CNIO Vasiliki Liaki y Sara Barrambana -primeras autoras del estudio- y por Carmen Guerra, coautora principal del estudio que se publicó en la revista PNAS.

Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, presentó los resultados del estudio en una rueda de prensa junto con la investigadora Carmen Guerra, la presidenta de la Fundación CRIS contra el cáncer, Lola Manterola, y a la soprano y paciente de cáncer de páncreas, Cristina Domínguez.

El adenocarcinoma ductal de páncreas -el tipo más habitual de cáncer de páncreas y el de peor pronóstico- suele diagnosticarse demasiado tarde, por lo que apenas un 5 por ciento de los pacientes sobrevive más allá de los 5 años.

“Desde 1981, cuando todavía no se conocían las bases moleculares del cáncer, se ha avanzado mucho”, explica Barbacid. “En el caso del páncreas, lo conocemos muy bien pero todavía no podemos hacer nada más allá de la quimioterapia actual” que desgraciadamente no sirve para muchos pacientes.

La mutación que inicia el cáncer de páncreas es el oncogén KRAS y aunque ya existen fármacos que bloquean la acción de KRAS, su eficacia es limitada porque al cabo de unos meses el tumor se vuelve resistente al tratamiento.

Sin embargo, frente a las monoterapias que inhiben KRAS, la estrategia del grupo de Barbacid consiste en atacar tres puntos claves de los mecanismos del tumor: las proteínas KRAS, EGFR y STAT3, que actúan como motores de crecimiento del cáncer y que además causan las resistencia.

El equipo probó la triple terapia en 18 ratones a los que se les implantó las células cancerígenas de seis pacientes y 200 días después de finalizar el tratamiento, 16 continuaban vivos, libres de enfermedad y sin sufrir efectos secundarios adversos.

El camino para encontrar la cura al cáncer de páncreas

En 2019, el equipo del CNIO logró suprimir el cáncer de páncreas en ratones eliminando dos dianas EGFR y RAF1 pero “con varios peros”, entre ellos, que “solo la mitad de los tumores respondieron, que eran relativamente pequeños para lo que puede aguantar un ratón y cuando los tumores superaban los 100 m3 ninguno respondió”, recuerda el investigador.

Durante seis años más, el equipo buscó dianas adicionales y descubrió STAT3, implicado en múltiples procesos celulares como la proliferación, la supervivencia o la inflamación. El equipo del CNIO probó entonces una terapia triple dirigida contra STAT3, EGFR y RAF1 y logró que durante el tiempo del estudio los ratones estuvieran 300 días libres de tumor “aproximadamente la mitad de lo que vive un ratón”, apunta Barbacid.

El equipo combinó daraxonrasib -un inhibidor de KRAS diseñado por la empresa estadounidense Revolution Medicines que aún no ha sido aprobado por la FDA americana-, afatinib, un fármaco aprobado para ciertos tipos de cáncer de pulmón y el degradador de proteínas SD36.

A partir de ahora, prosigue Barbacid, la “hoja de ruta” será seguir investigando para mejorar la terapia y ampliarla a otros modelos de ratón con otras alteraciones genéticas, estudiar las metástasis derivadas de estos tumores para identificar con precisión los pacientes que podrían beneficiarse de la nueva estrategia terapéutica, y analizar “con detalle” su efecto en el microambiente tumoral.

¿Quién es Mariano Barbacid?

Nacido el 4 de octubre de 1949, Mariano Barbacid es un oncólogo dedicado al área molecular, donde ha impulsado mecanismos genéticos contra el cáncer.

Estudió Ciencias Químicas, con especialidad en Bioquímica, en la Universidad Complutense de Madrid, y logró el doctorado en biología química en 1974.

Continuó sus estudios en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, donde obtuvo una beca que le sirvió para trabajar años en el estudio de virus tumorales, además de que formó su propio grupo de investigación en el laboratorio de Biología Celular y Molecular en la institución estadounidense.

Su primer gran reconocimiento llegó en 1982, cuando logró aislar por primera vez un gen humano mutado capaz de causar cáncer y que está implicado en tumores de vejiga.

Cuatro años más tarde, en 1986, identificó y produjo el gen TRK, que es esencial para el tratamiento de las funciones neurológicas, además de que descubrió la familia de proto-oncogenes TRK, que son receptores funcionales de las neurotrofinas, importantes para la supervivencia neuronal.