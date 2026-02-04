Carma vuelve con “No Hago Más Que Extrañarte, Corazón”

Un tema ardido, divertido y cantable

El dueto queretano regresa a la escena con un blues chilango y de desamor

Por Arturo Arellano

El dueto pop Carma, integrado por los hermanos queretanos Marissa y Carlos, está de regreso en la música con el blues original “No Hago Más Que Extrañarte, Corazón” (NHMQEC), una pieza basada en la experiencia de un corazón roto que vaga por la noche chilanga. El sencillo marca un giro en el sonido del proyecto, conocido por su vena electropop y sus mash-ups de música mexicana, para abrazar una atmósfera más íntima y rockera sin perder el toque desenfadado que los caracteriza.

En esta nueva entrega, Carlos lleva la voz principal mientras Marissa construye los coros que arropan el tema, reforzando la dinámica vocal que los ha distinguido desde sus inicios en 2014. La producción corrió a cargo del propio dueto en mancuerna con Gustavo Farías, dos veces ganador del Latin Grammy y reconocido por su trabajo con el maestro Juan Gabriel, quien también colaboró en los arreglos junto con Carlos. Esta alianza, explican, les permitió llevar la canción a un terreno más orgánico, cargado de emociones y con una clara referencia al rock clásico.

“‘No Hago Más Que Extrañarte, Corazón’ es un blues que no es tan electrónico como lo que veníamos haciendo antes, quisimos hacerle honor al espíritu rockero”, cuenta Carlos en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Lo compuse hace buen rato, lo trabajamos con Gustavo Farías, que fue el productor de Juan Gabriel. Esto es algo un poco chistoso, porque lo conocimos por su sobrina que nos recomendó con él, nos pidió que le mandáramos nuestras rolas y esta fue la que más le gustó, porque dijo que ese era mi estilo”, recuerda.

El corte no llegó solo: durante el proceso, el dúo trabajó más material con Farías. “También hicimos otra que próximamente estaremos relanzando”, adelanta Carlos, convencido de que esta etapa es la oportunidad para mostrar la versatilidad del proyecto. “El material para disco está, pero sí queremos ir por sencillos, un poco la movida del DJ, mostrar baladas, blues, electrónica, ir soltando de acuerdo al gusto de la gente”, explica. De momento, no contemplan colaboraciones: “Por ahora no tenemos colaboraciones, estamos relanzando lo que ya teníamos y que no le dimos promoción por la pandemia, son temas que se quedaron parados”.

Un tema que abraza el despecho

Sobre la esencia de “No Hago Más Que Extrañarte, Corazón”, Carlos la define como una canción que abraza el despecho desde el humor. “La letra es de despecho ardido, pero divertido. Ha sido bien recibido el tema, lento pero seguro, de pueblo en pueblo, la idea es llegar a más gente, aunque sea despacio, pero que la gente que se quede sea la que realmente le guste”, dice. Para ellos, esta estrategia les permite construir una base de seguidores fieles que conecten con la honestidad de sus letras y el eclecticismo de su propuesta sonora.

El nuevo sencillo también representa un punto de reinicio para Carma, tras los años de pandemia y los proyectos pausados. “Es un poco empezar desde cero, pero creo que es un chance de que nos vean con nuevos ojos, como una banda versátil desde electrónica hasta baladas”, afirma Carlos. Bajo su propio término, definen su estilo como “poligénero”: desde electropop y mash-ups de canciones populares mexicanas, hasta latin pop, funketón, baladas y ahora blues. Con “Fácil”, su primer sencillo, se abrieron camino en la escena, y hoy buscan reafirmarse con una canción “divertida, ardida y cantable, para que quien la escuche pase un rato agradable recordando esos amores que ‘lograron el cometido’ y que ahora ni los podemos olvidar ni los dejamos de extrañar”.

En vivo: una

experiencia total

En el escenario, Carma promete una experiencia completa. “En versión sin censura, un show de nosotros es una buena fiesta”, asegura Carlos, subrayando que su propuesta siempre ha buscado mezclar lo visual y lo auditivo en un mismo concepto. “Nosotros tenemos un mashup de ‘Mambo Kupita’ que es electrónico por completo y con el video donde sale Carmen Campuzano, porque nuestro concepto es visual y auditivo, siempre va de la mano en una sinestesia que llevamos”, detalla. Esa mezcla de imágenes potentes y beats bailables es parte del sello que pretenden mantener, incluso cuando el formato cambia hacia un blues nocturno y nostálgico.

Carlos también reflexiona sobre el momento que vive la música electrónica en México y la región. “La industria de la electrónica se mueve fuerte en México, con la base de electrónica”, señala. “Quizá lo que falta es llegar a la academia, que no tienen Latin house, esos géneros que ya están; eso estaría bueno, que premien la música electrónica en español”. Como referencia, menciona el giro de otras bandas: “El nuevo disco de Rawayana es más hacia lo electrónico y es cool, ellos eran reggae y se pasaron a lo electrónico”. Para Carma, este tipo de transiciones respaldan su apuesta por moverse con libertad entre géneros.

En cuanto al futuro inmediato, el dueto ya tiene en mente las ciudades donde sonará su blues chilango de corazón roto. “A partir de marzo nos presentaremos en Ciudad de México y en Querétaro, que es de donde somos, también pensamos estar en Cancún”, adelanta Carlos. La intención es reconectar con su público de origen y, al mismo tiempo, conquistar nuevos oídos en plazas clave, apoyándose en presentaciones en vivo donde puedan mostrar desde sus temas electrónicos hasta sus baladas y su reciente incursión en el blues.

Con “No Hago Más Que Extrañarte, Corazón”, Carma reafirma su identidad como un proyecto que no teme mutar y experimentar. Una canción ardida, divertida y profundamente cantable se convierte en la puerta de entrada a una nueva etapa, donde la noche chilanga, los corazones rotos y el espíritu rockero se encuentran con su ADN poligénero y su apuesta por reconstruirse desde cero.