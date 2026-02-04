“NOS TOCA SEGUIR DEFENDIENDO, IMPULSANDO Y TRABAJANDO POR SU RENOVACIÓN”

LA SECRETARIA CLAUDIA CURIEL DE ICAZA AFIRMA, EN EL 87 ANIVERSARIO DEL INAH

A más de ocho décadas, la institución fortalece sus funciones y responsabilidades como uno de los principales organismos culturales mexicanos

En el acto, se refrendó la vocación con el que surgió, el 3 de febrero de 1939, con un destacado compromiso con la investigación, la conservación y la difusión del vasto legado del país

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), órgano de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, conmemoró su 87 aniversario, en el Castillo de Chapultepec, monumento que el expresidente Lázaro Cárdenas del Río dispuso fuera el Museo Nacional de Historia (MNH). En el evento se refrendó el origen de la institución, el 3 de febrero de 1939, y la vigencia de sus mandatos: proteger, investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural de México.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, reconoció la trayectoria de las y los trabajadores que han crecido de la mano del Instituto: “Es un orgullo y se debe a ustedes, a sus hijos, sus abuelos y a todos quienes han sido parte de una de las instituciones más nobles, como es el INAH, y que nos toca seguir defendiendo, impulsando y trabajando por su renovación”.

Asimismo, destacó el lanzamiento de la colección Pioneras, que en 2026 tendrá su primer tomo en reconocimiento a las mujeres que han sido pilar de la institución: “Pocas veces se habla de ellas, pocas veces se narra sobre ellas, y el trabajo y la consolidación de una institución así no se puede entender sin las mujeres”.

Resaltó que, entre los proyectos del INAH, y como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se proyectan diversas intervenciones arqueológicas, de investigación y excavación, que contribuyen a recuperar varios espacios; mientras que, de cara al Mundial de Futbol 2026, se fortalecen 46 zonas arqueológicas y 12 museos en el país.

“Trabajar por una mejor infraestructura para todos los visitantes. Estamos enfocados en la preservación, pero también para dar las condiciones fundamentales para la ocasión”, afirmó la secretaria Curiel de Icaza sobre el trabajo que se realizará en los museos Nacional de Antropología y del Templo Mayor, así como en Teotihuacan y otros espacios que esperan gran afluencia el verano próximo.

Celebrar a las y los trabajadores

Como ya es tradición, y como parte del evento, se reconoció a diversas personalidades que, en su conjunto, honran los campos de acción del INAH, al ser ejemplo en sus disciplinas, oficios y técnicas. Cabe mencionar que su quehacer diario corre a cargo de 867 investigadores, 200 arquitectos, 180 restauradores y 2,625 trabajadores eventuales.

Todos ellos, expresó el director general del Instituto, Omar Vázquez Herrera: “Integran la comunidad INAH, la cual se caracteriza por ser comprometida, apasionada, de pensamiento crítico y plural, y leal a los principios de la protección del patrimonio cultural de México. ¡Larga vida al INAH”.

En la presente ocasión se reconoció a la especialista en historia colonial, María del Carmen Reyna y Pérez, con 65 años dentro del INAH; al experto en la preservación de zonas patrimoniales y restauración de monumentos, el arquitecto Alfonso Zamudio Castro; al restaurador del Museo del Templo Mayor, Carlos del Olmo Mendoza; al fototecario del Museo Nacional del Virreinato, Adrián García, y a la trabajadora del Centro INAH Morelos, Guadalupe Cabuto Macías.

A nombre de las y los galardonados, la investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, Maya Lorena Pérez Ruiz, recordó que la creación del INAH se dio en un contexto adverso en el que los capitales extranjeros expoliaban los bienes de la nación.

“Lo paradójico es que, mientras nos empobrecíamos, nuestro patrimonio cultural quedaba en manos de coleccionistas y museos metropolitanos. En ese contexto nació el INAH, y durante sus 87 años de vida se ha consolidado en el mundo como una institución de vanguardia por su mirada integral del patrimonio cultural y la forma de salvaguardarlo”.

Labor fundamental para la historia del país

Como puntualizó el titular del INAH, Omar Vázquez, la institución tiene una red de 165 museos en el país, los cuales en 2025 recibieron un total de 11 millones 529,795 visitantes, destacando la afluencia al Museo Nacional de Antropología, que en el mismo periodo rebasó los 5 millones. La entrada a las 194 zonas arqueológicas abiertas a la visita pública también fue significativa el año pasado, al registrar 10 millones 486,788 personas.

Para la preparación de sus especialistas, el INAH tiene instituciones de educación superior, dos escuelas nacionales: la de Antropología e Historia, y la de Conservación, Restauración y Museografía; así como una regional, la de Antropología e Historia del Norte de México.

Una prioridad en la política cultural del Gobierno de México es el Proyecto Integral de Renovación de las Escuelas de Educación Artística y Cultural, por lo que la Secretaría de Cultura y el INAH realizan trabajos de mejora a la infraestructura y modernización de los espacios y laboratorios en sus tres escuelas superiores, con los equipos necesarios para su buen funcionamiento.

Es así como el INAH se mantiene como una institución actual e inclusiva que da respuesta a las necesidades del siglo XXI, por eso, en su agenda ha incorporado temas como el fortalecimiento educativo, el campo biocultural, el estudio antropológico con una visión de inclusión y diversidad, los derechos de los pueblos indígenas y sus lugares sagrados, así como la atención al público con discapacidad.