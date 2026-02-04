Delfina Gómez Álvarez mantiene alta aprobación ciudadana y arranca 2026 entre las gobernadoras mejor evaluadas

Ranking nacional de enero

Estudio elaborado por la casa encuestadora Demoscopia Digital

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, mantiene un sólido respaldo ciudadano y arranca 2026 posicionada entre las gobernadoras mejor evaluadas del país, de acuerdo con el Ranking Nacional de Gobernadores correspondiente de enero de 2026, elaborado por la casa encuestadora Demoscopia Digital.

Con un 65.7 por ciento de aprobación, Gómez Álvarez se colocó dentro del bloque de gobiernos mejor evaluados a nivel nacional, confirmando una tendencia sostenida de confianza ciudadana hacia su administración.

Este nivel de aprobación coincide con el impulso a proyectos estratégicos de infraestructura, luego de que el Gobierno del Estado de México declarara 2026 como el Año de las Obras, con el objetivo de fortalecer la movilidad, el desarrollo urbano y la conectividad de la entidad.

Entre las acciones más relevantes destaca la reconstrucción del Periférico Norte, una de las vialidades más importantes del Valle de México, que beneficiará a millones de usuarios mediante trabajos de rehabilitación integral, mejoramiento de la carpeta asfáltica y optimización de la movilidad metropolitana.

Asimismo, recientemente fue inaugurado el Tren “El Insurgente”, un proyecto clave de transporte masivo que conecta al Estado de México con la Ciudad de México, reduciendo tiempos de traslado.

El posicionamiento de Delfina Gómez Álvarez en este ranking nacional, acompañado del avance en obras estratégicas de infraestructura, consolida su perfil como una de las gobernadoras con mayor respaldo ciudadano, en una etapa clave de su administración al frente del Estado de México.

