Todos a bailar en la Arena CDMX con el increíble “Durango Fest”

Con el clásico pasito duranguense

Participará Montéz de Durango, Los Titanes de Durango y Patrulla 81

Texto y foto: Asael Grande

¡El pasito duranguense regresó más fuerte que nunca! La Arena CDMX se prepara para vivir una noche histórica con el Durango Fest CDMX, un evento que promete convertirse en referente de la música regional mexicana.

El próximo viernes 13 de marzo, a las 21:00 horas, tres de los grandes exponentes del género se reunirán en un mismo escenario para encender la capital del país con lo mejor del duranguense en esta velada especial: Montéz de Durango, Los Titanes de Durango y Patrulla 81.

“Venimos de una gira que hicimos por casi seis años en Estados Unidos. Ya nos hacía falta tocar en la Ciudad de México, una ciudad muy importante: es la número uno que nos escucha, donde más ven nuestros videos musicales. Nos recuerda a los bailes más grandes que tuvimos en Ecatepec en 2009. Poder regresar a un lugar tan importante como la Arena Ciudad de México es un honor y un sueño hecho realidad. Será un gran festejo el Durango Fest”, expresó en conferencia de prensa José Luis Terrazas, director e integrante de Montéz de Durango, agrupación que ha dejado huella en la música regional mexicana con múltiples discos, reconocimientos y nominaciones a premios de alto nivel.

Por su parte, José Ángel Medina Jr., director de Patrulla 81 —grupo fundado en 1981 por su vocalista José Ángel Medina y que alcanzó la cima en 2004 con el lanzamiento de Cómo pude enamorarme de ti, éxito tanto en Estados Unidos como en México— señaló: “Sabemos la responsabilidad que implica estar en la Arena Ciudad de México. Es un escenario muy importante para el cual nos hemos preparado con mucha anticipación, con el objetivo de ofrecerle al público un show diferente y de calidad, porque se lo merece. Tenemos que dejar un buen sabor de boca. Patrulla 81 tiene mucha historia y tantos éxitos que la gente conoce, como Cómo pude enamorarme de ti, que se han preservado a través de los años. Será un espectáculo familiar de parte de todos nosotros”.

El Durango Fest CDMX es un festival familiar anual que celebra la cultura del estado de Durango a través de la música y el baile, con grandes agrupaciones que honran y agradecen al público el aplauso, cariño y apoyo brindado a lo largo de más de una década de trayectoria. Este 2026 llegará por primera vez a la Arena CDMX con una fiesta que nadie se puede perder.

“Montéz de Durango y Patrulla 81 ya tenemos un disco en colaboración titulado Cultura Duranguense, y estamos preparando nuevas sorpresas para la Arena Ciudad de México. Quizá cantemos juntos las tres agrupaciones. Estamos afinando todos los detalles para que sea un show especial”, adelantaron los integrantes de Montéz de Durango.

En esta edición, compartirán escenario con Los Titanes de Durango, agrupación que alcanzó la fama en 2003 con su primer sencillo Te llevas mi alegría, tema que sonó en todo Sinaloa y parte de Durango.

El Durango Fest pondrá a bailar a toda la familia con música y tradición, en una noche donde las agrupaciones estelares honrarán y agradecerán al público el cariño y apoyo que les han brindado durante más de una década, en lo que promete ser una velada inolvidable con los máximos exponentes del género duranguense.

PIE DE FOTO01: El próximo viernes 13 de marzo, a las 21:00 horas, tres de los grandes exponentes del género se reunirán en un mismo escenario.

PIE DE FOTO01: El Durango Fest pondrá a bailar a toda la familia con música y tradición.