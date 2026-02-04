Se escuchan propuestas de estudiantes para construir ciudades inclusivas y seguras

Cinedebate “Ciudades Inteligentes”

Los tres proyectos ganadores del 8° Festival Universitario de Cortometraje “Miradas de las Ciudades Mexiquenses”, dieron pie al debate y a la retroalimentación

Coacalco, Estado de México.– Con el propósito de que las y los jóvenes mexiquenses compartan su visión sobre el entorno y la manera en que desean participar en la construcción de metrópolis más sostenibles, inclusivas y seguras, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez abre espacios de comunicación y reflexión a través del Cinedebate “Ciudades Inteligentes”.

El primer ejercicio del año, organizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), reunió a 200 estudiantes del Corporativo Universitario México (CUM), quienes conocieron los trabajos ganadores del 8° Festival Universitario de Cortometraje “Miradas de las Ciudades Mexiquenses”, donde las historias urbanas dieron paso al debate y a la retroalimentación sobre la forma en que los entornos urbanos moldean la vida cotidiana.

La Sedui recopiló las propuestas de los universitarios que servirán para fortalecer las políticas públicas en el Estado de México, ya que, para el Gobierno estatal la voz de la juventud es clave, pues su experiencia cotidiana en las ciudades aporta ideas esenciales para mejorar nuestro entorno urbano.

Los creadores del cortometraje “OS: TITÁN”, producido por el CUM, compartieron con la comunidad estudiantil la experiencia que les hizo ganadores del primer lugar de la octava edición del Festival.

Esta historia, ambientada en el futuro, plantea un mensaje crucial: la necesidad de forjar sociedades responsables capaces de crear ciudades sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y su entorno.

Estos debates se realizan en las universidades que han participado en las convocatorias del Festival Universitario de Cortometrajes Miradas de las Ciudades Mexiquenses.