Reconstrucción del Periférico Norte consolida corredor logístico de Edomex

Coayuva en el 46.6% del PIB estatal

Toluca, Estado de México.– La reconstrucción integral del Periférico Norte no solo mejora la movilidad en el Valle de México, sino que fortalece directamente al corredor Logístico-Industrial, responsable del 46.6 por ciento del Producto Interno Bruto estatal, al optimizar la cadena de suministro y el comercio a gran escala.

Esta obra estratégica impacta de manera positiva a 142 Centros de Distribución (CEDIS) ubicados en la zona, al reducir tiempos de traslado y facilitar la recepción y despacho de mercancías, lo que incrementa la eficiencia operativa de uno de los sectores más dinámicos de la economía mexiquense.

El Estado de México ocupa el primer lugar nacional en infraestructura logística, con 389 CEDIS, de los cuales se concentran 46 en Cuautitlán Izcalli, 29 en Tlalnepantla, 21 en Tultitlán, 13 en Tepotzotlán, 10 en Naucalpan, nueve en Atizapán de Zaragoza, ocho en Cuautitlán, tres en Huixquilucan, dos en Teoloyucan y uno en Huehuetoca; todos ellos beneficiados por la modernización del Periférico Norte.

En estas demarcaciones operan empresas nacionales e internacionales como Mercado Libre, Walmart, Soriana, Coppel, Costco y Oxxo; además, predomina el comercio de abarrotes, tiendas de autoservicio y departamentales, así como la preparación de alimentos y bebidas.

También alberga 173 mil 713 unidades económicas, lo que representa 21.3 por ciento del total en el Estado de México, de acuerdo con datos del Inegi. Esta cifra confirma la relevancia estratégica de la región como uno de los principales polos de actividad productiva, empleo y consumo de la entidad.

Este “2026, El Año de las Obras en el EdoMéx” resulta clave para consolidar la competitividad del corredor logístico-industrial que se mantiene como el principal generador de economía en la entidad.