EL FANTASMA DE LA ÓPERA 100 funciones de éxito absoluto

Festejo con padrino de lujo: Miguel Bosé Como ya sucedió en Italia y España, es dirigido por Federico Bellone

¡Localidades agotadas! es un cartel que en múltiples ocasiones ha colgado en la taquilla del teatro de los Insurgentes desde el 6 de noviembre cuando se estrenó EL FANTASMA DE LA ÓPERA, de Andrew Lloyd Webber, considerado uno de los musicales más bellos y espectaculares de la historia del teatro musical.

En este clima de rotundo éxito celebramos las primeras 100 representaciones de esta puesta en escena. Y para una ocasión tan importante un padrino más que de lujo, una superestrella: Miguel Bosé.

Develar placas cada centenar de funciones es una tradición que se celebra únicamente en México, y que nació precisamente en el teatro de los Insurgentes, por iniciativa de la señora Fela Fábregas, cuando su marido, don Manolo Fábregas, programaba ese prestigiado espacio escénico.

Producido por MORRIS GILBERT, CLAUDIO CARRERA, OCESA y LETSGO, en asociación con ALFONSO J. GONZÁLEZ y MARÍA ELENA GALINDO; y como productores asociados a DANIEL VILLAFAÑE y DIEGO CANTÚ, EL FANTASMA DE LA ÓPERA triunfa siete veces a la semana con un brillante elenco conformado por Edward Salles, Fantasma; Lina de la Peña, Christine; Luis Anduaga, Raoul; Cristina Nakad, Carlotta; Jonathan Rubén, Piangi; Emily Valdés, Meg; Alicia Paola, Madame Giry; Beto Torres, André; Andrés Pichardo, Firmin; y Luis Caballero Dousage, cover de Fantasma, en los roles centrales.

A ellos se suman el ensamble, integrado por: (orden alfabético) Alberto Diez, Ana Sofía Quintanilla, Bárbara Sepúlveda, Crisanta Gómez, Emilio Martínez, Felipe Álvarez, Irma Flores, Jorge Garza, Paulina de la Fuente, Rania Navarro, Ricardo Estrada, Robert Coronel, Stephanie Juárez y Tomás Castellanos. Y cuatro swings: Charly Bane, Ervey Ortegón, Melina D’Angelo y Paulina de la Barrera.

Desde su estreno EL FANTASMA DE LA ÓPERA en el Her Majesty’s Theatre del West End en 1986 y en Broadway en 1988, ha sido ovacionada por más de 160 millones de personas en 205 ciudades, en 21 idiomas.

La versión que se presenta ahora a México nació en Italia, triunfó en Madrid durante dos temporadas, y actualmente ese montaje realiza gira por 20 ciudades de España.

EL FANTASMA DE LA ÓPERA, como ya sucedió en Italia y España, es dirigido por Federico Bellone, aclamado director italiano de teatro, escenógrafo, dramaturgo, compositor y productor ejecutivo, reconocido por sus innovadoras contribuciones al teatro musical.

La puesta en escena cuenta con una orquesta integrada por 15 maestros, que interpretan totalmente en vivo los inolvidables y ya clásicos temas de este majestuoso musical.

Las funciones son de miércoles a viernes a las 20 horas; sábados a las 17 y 20:30 horas; y domingos a las 13 y 17:30 horas.

Sinopsis

Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910, Le Fantôme de L’Opéra, El fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber cuenta la historia de una misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la Ópera de París, ejerciendo un reinado de terror sobre quienes la habitan. Se enamora de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedica a cultivar sus extraordinarios talentos, empleando todos los métodos tortuosos a su alcance.

Sobre LW Entertaiment

LW Entertaiment, propiedad total de Andrew Lloyd Webber, desarrolla, otorga licencias y administra la estrategia de marca global para sus espectáculos y música en todo el mundo, incluidos algunos de los musicales más antiguos y exitosos del mundo, como The Phantom of the Opera, Cats, Jesus Christ Superstar, Evita, Sunset Boulevard y School of Rock – The Musical.

LW Entertaiment opera en teatro, cine y televisión, trabaja con socios clave y desarrolla nuevos proyectos en todo el mundo, junto con un trabajo continuo en educación, licencias para aficionados y publicación de música. Cada año, cientos de millones de personas en todo el mundo disfrutan y comparten las marcas, la música y el contenido de Andrew Lloyd Webber.

LW Entertaiment también gestiona The Box Five Club, un nuevo hogar para los fans de Andrew Lloyd Webber en todo el mundo.

Sobre THE BOX FIVE CLUB

The REALLY USEFUL GROUP ha creado THE BOX FIVE CLUB, un lugar para que los fanáticos de los musicales de Andrew Lloyd Webber exploren archivos invisibles, momentos detrás de escena, nuevos videos, artículos y avances de nuevos programas y música. Los fanáticos pueden registrarse de forma gratuita en boxfiveclub.com, que los suscribirá al boletín informativo seleccionado que incluye primeros vistazos, noticias, artículos y contenido de video, acceso anticipado a entradas y eventos para todos los espectáculos de Lloyd Webber, incluido EL FANTASMA DE LA ÓPERA, así como beneficios adicionales para miembros.

Regístrese para obtener más información en TheBoxFiveClub.com