Prevén mayor presión recaudatoria y aumento de la fiscalización este año

Ejes para alcanzar meta de ingresos

Se esperan ingresos de 5.8 billones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 6.5 por ciento

Los ejes de la política pública del gobierno federal para lograr la meta de ingresos tributarios históricos este año serán una mayor presión recaudatoria y un aumento en la fiscalización a los contribuyentes, señalaron expertos de Baker Tilly México.

Con lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y la Miscelánea Fiscal 2026, habrá un endurecimiento del marco normativo, coinciden especialistas durante una mesa en la “Cumbre de Negocios 2026” de la firma más relevante en servicios de auditoría, consultoría, impuestos y legales para negocios.

Lauro Acero, socio director de Impuestos de Baker Tilly México, destacó que de acuerdo con las expectativas, se espera que la recaudación de impuestos crezca 6.5% en comparación con lo aprobado para el año pasado, una tasa que es mucho mayor al crecimiento esperado del país, que es entre 1.8 y 2.8 por ciento.

“¿De dónde van a salir todos esos recursos? De la fiscalización”, añadió.

En este sentido, Margarita Medrano, socia de impuestos de la firma, señaló que la autoridad fiscal se ha preparado por años, por lo que ahora los contribuyentes ya no solo deben esperar a ser revisados, sino que deben incluso prevenir ante las revisiones o actos de fiscalización.

“Ya no es la época de fiscalización, de tributación, de cumplimiento de hace cinco o 10 años, y eso implica tener conciencia y estar seguros de que desde que toca la puerta el fisco, debes asumirlo con mucha responsabilidad”, añadió.

De acuerdo con la LIF, este año la administración de Claudia Sheinbaum espera una recaudación de impuestos histórica, de 5.8 billones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 6.5 por ciento.

“En materia de ingresos, se dará continuidad a las acciones orientadas a mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, reforzar la vigilancia aduanera y combatir la evasión y elusión fiscal. Se fortalecerá la fiscalización de sectores emergentes como las plataformas digitales y el comercio electrónico, al tiempo que la modernización de la administración tributaria se consolidará como prioridad”, indicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Paquete Económico 2026.

Los cambios

Al igual que su predecesor, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha negado a implementar una reforma fiscal y, en su lugar, ha realizado algunas modificaciones fiscales, además de incrementar la fiscalización y vigilancia a los contribuyentes.

Para este año, a través de la LIF 2026 y la Miscelánea Fiscal, se aprobaron diversos cambios como, por ejemplo, cobrar el IEPS a bebidas consideradas light o cero, así como incrementar la cuota, que ya se cobra, a las bebidas azucaradas y cigarros.

Respecto a las modificaciones que se aprobaron en el CFF están que el fisco pueda negar la inscripción en el RFC a las personas morales cuando detecte que alguno de sus socios o representantes participan o han participado en empresas vinculadas a la facturación falsa, además de que ahora podrá solicitar información a las plataformas digitales, en tiempo real, sobre los usuarios.

Además, se fortalecen los mecanismos para combatir la facturación falsa, y se adicionaron nuevas causas por las cuales la autoridad podrá cancelar el Certificado de Sello Digital a los contribuyentes, entre otras modificaciones.

Refuerzan la fiscalización digital

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició en 2026 una nueva estrategia de fiscalización basada en el uso intensivo de tecnología, al combinar el Plan Maestro 2026 con un acuerdo que amplía el número de servidores públicos autorizados para ejercer facultades de auditoría. Esta combinación anticipa un incremento en la frecuencia y el alcance de las revisiones fiscales a nivel nacional.

El nuevo esquema consolida un modelo de fiscalización apoyado en cruces automatizados de información, que permite a la autoridad identificar inconsistencias fiscales a partir del análisis de comprobantes fiscales digitales (CFDI), declaraciones, información bancaria, datos de comercio exterior y registros de terceros, sin depender exclusivamente de auditorías presenciales. En este sentido, Luis Enrique Torres Asomoza, socio de Von Wobeser, señala que el SAT adopta un esquema de fiscalización orientado al análisis de riesgos, sustentado en información disponible y en procesos digitales.

“Se dan a conocer cambios relevantes en la forma de revisar, como la realización de una sola auditoría por contribuyente ante un mismo incumplimiento, el uso de muestreos en lugar de requerir el 100% de la información, criterios homogéneos a nivel nacional y procesos de devolución más ágiles. Esto, en la práctica habrá que ver de qué manera funciona, ya que hasta la fecha los procesos son muy prolongados, principalmente los consistentes en las devoluciones”, comenta

De forma coincidente, Mónica Araceli Quepons González, abogada experta en materia fiscal de Rivadeneyra Treviño, indica que el Plan Maestro 2026 consolida un modelo de fiscalización preventiva, digital y masivo, basado en la vigilancia continua de datos en tiempo real, más que en revisiones presenciales tradicionales.