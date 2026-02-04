Avanza meta de 1.8 millones de unidades del programa Vivienda para el Bienestar:

CSP encabeza entrega en Chiapas

– El Infonavit tiene en todo el país 40 conjuntos habitacionales donde ya se han colocado 6 mil 257 casas

A través de un enlace de Palacio Nacional a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de las primeras 96 viviendas del desarrollo habitacional La Gloria del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde se construyen 280, y las cuales forman parte de las 1.8 millones de viviendas que se construirán en todo el país con el programa Vivienda para el Bienestar.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, resaltó que la meta en Chiapas incrementó de 45 mil acciones de vivienda nueva a 70 mil 700 del Infonavit, Conavi y Fovissste, beneficiando a 268 mil chiapanecas y chiapanecos, a través de una inversión de 44 mil 822 millones de pesos (mdp), que generarán 224 mil empleos directos y 336 mil indirectos. Y se regularizarán 10 mil lotes.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que las 280 viviendas del Desarrollo habitacional La Gloria ya están asignadas a beneficiarios. Y señaló que, en Chiapas, Infonavit tiene una meta de 34 mil viviendas y ya se tienen contratados 19 proyectos que suman 12 mil 400 viviendas en Tapachula, Tuxtla, Palenque, Tonalá, Huixtla, Comitán y Chiapa de Corzo, iniciando obra en el 70 por ciento y lo que resta arrancará en el primer semestre del año. Además, se tienen 20 proyectos más para 15 mil viviendas y quedan pendientes 6 mil viviendas a contratarse en 2027.

Informó que en Chiapas se corrigieron 44 mil créditos impagables en la entidad: 2 mil se liquidaron; 10 mil tuvieron una reducción sustancial de saldo y 32 mil fueron reestructurados con quita de saldo e intereses y disminución de mensualidades.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, refrendó su apoyo al proyecto de Nación que encabeza la Presidenta de México, el cual se traduce en obras como la construcción de viviendas en las que se vive con prosperidad compartida. A su vez, las y los beneficiarios que hoy recibieron las llaves de su hogar agradecieron la oportunidad de poder acceder a una vivienda digna para sus familias.

“Este año pinta mejor que el anterior para México”

Durante su participación en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, celebrada en el Museo Nacional de Antropología, la presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que este año “pinta todavía mejor que el anterior”, al tiempo que afirmó que México goza de certidumbre y que el gobierno busca atraer inversión privada nacional y extranjera.

“Soy muy optimista de 2026, muy optimista. Primero porque vivimos en un país glorioso, extraordinario, maravilloso. Y de eso debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos todos los mexicanos. Nuestros recursos naturales, nuestro pueblo, trabajador, con valores. Y eso nos da una fortaleza única”, expresó.

Sheinbaum agradeció la presencia de las empresarias reunidas en el evento. “Quiero agradecer a las empresarias que están aquí con nosotros. Me da mucho gusto. Dije que era tiempo de mujeres y es tiempo de mujeres”, señaló.

Destacó que hay una mujer empresaria coordinadora en cada estado de la República, trabajando con la Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, y con los secretarios de Economía o Desarrollo Económico de las 32 entidades para promover inversiones privadas.

“Eso nos hace tener un equipo de trabajo realmente. Quiero agradecerles a todas por este gran esfuerzo que están haciendo. Y además, como somos mujeres, vamos a salir adelante”, agregó.

La mandataria anunció que en febrero se darán a conocer varios temas relacionados con inversión pública y privada. Recordó que el día anterior se presentó un esfuerzo importante de inversión pública y mixta para infraestructura mediante diversos vehículos de inversión que permitirán potenciar recursos en energía, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas.

Detalló que el martes se mencionaron 5.9 millones de empleos en el sexenio y que este año se suman 722 mil millones de pesos adicionales al Presupuesto de Egresos de la Federación, equivalentes a dos puntos adicionales del PIB en inversión.

Anuncia SHCP plan de inversión en infraestructura

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar. El objetivo es que en 2026, haya una inyección de capital de 722 mil millones de pesos adicionales a los 900 mil millones de pesos que ya están contemplados en el presupuesto como inversión pública y hacia 2030 ascienda de forma acumulada a 5.6 billones de pesos de inversión mixta (pública y privada)

El titular de Hacienda, Édgar Amador afirmó que la inversión en 2026 equivale a dos puntos porcentuales del producto interno bruto, con lo que estamos añadiendo 722 mil millones de pesos. Más adelante afirmó que “la probabilidad de lograr un crecimiento cercano al 3 por ciento es muy importante. Son 2 puntos porcentuales adicionales en inversión nada más” que arranca al principio del año.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que se pretende introducir esquemas diseñados por la SHCP para aumentar la inversión en carreteras, energía y agua, entre otros, hasta llegar a 5.6 billones de pesos. Aunque la mayor parte será inversión pública se pretende potenciar la inversión mixta pero bajo mecanismos diferentes a las asociaciones público-privadas que se impulsaron en el pasado que siempre fueron en detrimento del interés público.

Llamado a EU a frenar tráfico de armas hacia México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “absolutamente falso” que México esté gobernado por los cárteles, como ha afirmado el presidente estadunidense Donald Trump, y reiteró su llamado a que se frene el tráfico de armas de Estados Unidos hacia nuestro país.

“Así como nosotros evitamos que llegue fentanilo a Estados Unidos, es indispensable que ellos controlen la entrada de armas de Estados Unidos a México. Indispensable”, subrayó Sheinbaum, al recordar que “75 por ciento al menos de las armas incautadas en nuestro país, de alto poder, vienen de Estados Unidos de manera ilegal”. Añadió que México ha logrado “reducir, mantener en los últimos meses el número de homicidios” y que se continuará trabajando para proteger a la población, particularmente en estados como Sinaloa.

Al responder a un cuestionamiento sobre la persistencia de la violencia en esa entidad, la Presidenta señaló que los homicidios han disminuido y atribuyó el repunte reciente a una pugna interna entre grupos criminales. “¿Qué fue lo que desató esta violencia? La división de un grupo delincuencial provocada por uno de los jefes de este grupo a Estados Unidos”, dijo.

Frente a ello, explicó que la estrategia del gobierno no es el enfrentamiento militar directo, sino la detención conforme a la ley, la inteligencia y la atención a las causas. “Eso ya se probó en México en el 2006 al 2012 y lo que se generó fue mucha más violencia”, afirmó.

Sheinbaum Pardo informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se encuentra en Sinaloa para revisar la estrategia y reforzar las acciones. Detalló que se han desmantelado numerosos laboratorios clandestinos y reducido la producción de drogas, además de priorizar la protección de la población civil.