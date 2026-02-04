CON IDENTIDAD Y CALIDAD, MEZCAL POBLANO SE POSICIONA A NIVEL INTERNACIONAL

-Una delegación estatal asistirá a la Feira Wine París, con la finalidad de comercializar y exportar el destilado.

-“Los mezcaleros poblanos generan arte, sabor y aroma”, aseguró el gobernador Alejandro Armenta.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el propósito de fortalecer la comercialización y proyección de las y los productores de mezcal, una delegación encabezada por la marca Puebla Cinco de Mayo asistirá del 9 al 11 de febrero a la Feria Wine Paris 2026, derivado de los resultados obtenidos en concursos internacionales de bebidas espirituosas.

Al recibir oficialmente la sede del México Selection de CMB 2026, el gobernador Alejandro Armenta, indicó que todo lo hecho en Puebla refleja el sentimiento de las y los productores poblanos, bajo la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a fin de generar derrama económica para las comunidades.

“Las y los mezcaleros poblanos portan esencia cultural de fondo, al generar arte, sabor y aroma”, aseguró el titular del Ejecutivo, al indicar que lo hacen con denominaciones de productos como Los Fuertes y Puebla Cinco de Mayo, los cuales hacen referencia al hecho histórico ocurrido en 1862.

En tanto, el director para las Américas del México Selection by Concurso Mundial de Bruselas, Carlos Borboa, aseguró que la Feria Wine Paris 2026, es uno de los principales encuentros internacionales del sector vitivinícola y de las bebidas espirituosas, donde los mezcaleros poblanos fortalecerán su producción de calidad.

En este contexto, recordó que la capital de Puebla durante 2026 será sede de la décima edición del Concurso de Bruselas. Destacó que la elección fue debido a la gran proyección que tiene la entidad y que servirá para que la industria internacional observe los mezcales, destilados y vinos que se elaboran en la entidad.

Puntualizó que el evento reunirá a más de mil productores y 40 jueces de talla internacional y nacional. “Se ha vuelto tan importante como el Tianguis Turístico, los estados pelean para darle visibilidad a sus productores”, aseveró.

El productor del Mezcal Antigua Destilería Los Fuertes, Enrique Bernal Medrano, subrayó que en los últimos cinco años la industria creció de manera importante y resaltó que a la fecha existen más de 600 marcas en el mercado lo que representa 14 mil personas que dependen de dicho sector y ayuda a generar derrama económica y empleo, lo anterior gracias al esfuerzo que realiza el Gobierno de Puebla y los productores de manera conjunta.