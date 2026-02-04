México y EU refuerzan seguridad rumbo al Mundial

Por riesgos transfronterizos y amenazas a grandes concentraciones de público

Gobierno de CDMX perfila medidas sanitarias específicas

Por Arturo Arellano

México y Estados Unidos han empezado a estrechar la coordinación militar y de inteligencia para blindar la seguridad rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, mientras que en la Ciudad de México el gobierno capitalino ya perfila medidas sanitarias específicas, como la promoción de la vacuna contra el sarampión para los aficionados que ingresen al país y visiten la sede del Estadio Azteca.

Autoridades de México y Estados Unidos sostuvieron una Conferencia para Oficiales de Análisis Estratégico de Alta Jerarquía, realizada en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, con el objetivo de intercambiar información y consolidar capacidades conjuntas de seguridad de cara a la Copa Mundial 2026, que se disputará en México, EU y Canadá. En el encuentro participaron mandos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Comando Norte estadounidense, responsables de diseñar protocolos de respuesta ante riesgos transfronterizos y amenazas a grandes concentraciones de público.

La Secretaría de Marina subrayó que estos ejercicios de coordinación se desarrollan bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía, buscando que las fuerzas armadas de ambos países cuenten con procedimientos compatibles durante el torneo. Además, en la reunión se revisaron los resultados de una junta de coordinación celebrada en diciembre de 2025 en instalaciones de la Sedena y se evaluaron las actividades programadas para 2026, en un calendario que incluye simulacros, mesas de análisis de riesgos y evaluación de infraestructura crítica vinculada a sedes mundialistas.

El reforzamiento de la cooperación se da en un contexto en el que las autoridades mexicanas han reconocido la necesidad de elevar los estándares de seguridad para un evento que implicará la llegada de cientos de miles de visitantes y el despliegue de operativos simultáneos en varias entidades del país. La coordinación binacional, según los comunicados oficiales, no solo se limitará al intercambio de inteligencia estratégica, sino también a capacitación, prácticas conjuntas y protocolos para la gestión de incidentes de alto impacto durante la celebración del Mundial.

Brugada plantea vacunación contra sarampión

En el frente sanitario, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que buscará que se promueva la vacunación contra el sarampión entre las personas que ingresen al país con motivo del Mundial de Futbol de la FIFA 2026. La funcionaria explicó que hará esta solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la idea de que forme parte de una estrategia nacional acordada con la Secretaría de Salud federal.​

Brugada detalló que la medida se enmarca en un reforzamiento de acciones preventivas en la capital ante la reaparición del virus del sarampión y el previsible aumento de la movilidad internacional durante la justa mundialista. El objetivo, dijo, es que los visitantes “se protejan a sí mismos y contribuyan a la protección de la población en general”, al tiempo que la ciudad intensifica sus propias campañas de vacunación internas.​

La propuesta no se traduciría, de momento, en un requisito migratorio específico, pero sí en una fuerte recomendación coordinada diplomáticamente, buscando que los aficionados lleguen ya inmunizados o que tengan facilidades para vacunarse. La capital del país será una de las sedes del Mundial y prevé una afluencia masiva de turistas en torno al Estadio Azteca y otros puntos neurálgicos de la ciudad, lo que vuelve clave el control de enfermedades prevenibles por vacuna.

Dónde hospedarse de forma segura en CDMX

De cara a la llegada de hinchas nacionales y extranjeros, especialistas en turismo y seguridad recomiendan priorizar zonas consolidadas, con buena vigilancia, servicios turísticos y acceso al transporte público. Entre las áreas consideradas más seguras para hospedarse destacan:

-Coyoacán: Barrio tradicional al sur de la ciudad, con ambiente cultural, calles caminables y buena conexión hacia el Estadio Azteca, especialmente atractivo para quienes quieren combinar fútbol y oferta histórica.

-Tlalpan y zona de Coapa: Colonias residenciales relativamente tranquilas y cercanas al estadio, que permiten traslados cortos en taxi, apps de transporte o vehículo particular.

-Roma y Condesa: Barrios bohemios en la zona centro-sur, populares entre turistas, con oferta gastronómica y hotelera amplia y una percepción de seguridad relativamente alta.

-Polanco y Lomas de Chapultepec: Zonas de alto poder adquisitivo con fuerte presencia policial, embajadas y hoteles de cadenas internacionales, recomendadas para visitantes que priorizan servicios de gama media-alta.

-Reforma–Zona Rosa–Chapultepec: Corredor turístico con hoteles, museos y monumentos emblemáticos, donde se desplegarán dispositivos especiales de seguridad turística durante el Mundial.

​En contraste, diversas guías y notas de seguridad sugieren evitar, especialmente de noche, zonas con altos índices de robo a transeúnte o conflictos delictivos recurrentes, como partes de Iztapalapa, Tláhuac o algunas áreas periféricas de Azcapotzalco y Xochimilco, al buscar hospedaje económico. Los expertos aconsejan revisar reseñas recientes, verificar certificaciones de seguridad del hotel o alojamiento y confirmar que la zona cuente con buena iluminación y cercanía a estaciones de Metro o Metrobús antes de reservar.

Cómo llegar al Estadio Azteca

El Estadio Azteca se ubica al sur de la Ciudad de México y cuenta con varias rutas de transporte público que facilitan el acceso en días de partido. El trayecto más utilizado combina el Metro con el Tren Ligero: se toma la Línea 2 del Metro (línea azul) hasta la terminal Taxqueña y, desde ahí, el Tren Ligero en dirección sur hasta la estación Estadio Azteca, situada a pocos pasos del recinto.

Otra opción es usar la Línea 1 del Metrobús, que corre de norte a sur; los aficionados pueden descender en estaciones como Villa Olímpica o Perisur y continuar el trayecto en taxi o aplicaciones de transporte. Desde zonas como Indios Verdes o Buenavista, las combinaciones más eficientes pasan por hacer transbordos en líneas troncales del Metro o del Metrobús y luego conectar con el Tren Ligero o transporte de superficie hacia el estadio.

Para quienes se hospeden en Coyoacán, Tlalpan o Coapa, los recorridos en taxi autorizado, servicios por aplicación o transporte concesionado son relativamente cortos, aunque se recomienda salir con anticipación debido al tráfico intenso esperado en días de Mundial. Autoridades locales han insistido en que los turistas privilegien rutas oficiales, eviten abordar transporte informal en la vía pública y siempre compartan su ubicación en tiempo real con familiares o acompañantes durante los traslados.

Recomendaciones clave para turistas

De cara al Mundial, los especialistas en seguridad urbana y turismo señalan varias recomendaciones básicas para quienes llegarán a la Ciudad de México:

-Reservar con anticipación en zonas con buena reputación y alta presencia de servicios turísticos, como Coyoacán, Roma–Condesa, Polanco y Reforma–Zona Rosa, revisando evaluaciones recientes de otros huéspedes.

-Mantener copias digitales de pasaporte, boletos y reservaciones, y evitar portar grandes cantidades de efectivo; es preferible usar tarjetas y distribuir el dinero en distintos lugares.

​-Utilizar solo taxis de sitio, aplicaciones de transporte reconocidas o rutas de Metro y -Metrobús identificadas, evitando vehículos no registrados o servicios informales a la salida del estadio.

-Informarse sobre campañas de vacunación vigentes y, en particular, considerar la recomendación de contar con esquema completo contra el sarampión antes de viajar, tal como ha planteado el gobierno capitalino.

​En las inmediaciones del Estadio Azteca y otras zonas concurridas, acordar puntos de reunión con el grupo de viaje, mantener el teléfono con batería suficiente y seguir las indicaciones de autoridades de seguridad y protección civil.

Con estos preparativos, las medidas bilaterales de seguridad y las acciones sanitarias, la Ciudad de México busca ofrecer a los aficionados un entorno lo más seguro posible para vivir la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca y en sus principales corredores turísticos.