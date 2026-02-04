El Salón de la Plástica Mexicana, en riesgo de cerrar por falta de pago de renta

Fundado por Diego Rivera y Rufino Tamayo

La galería que impulsa el arte mexicano desde hace 76 años, en el olvido de las autoridades

El Salón de la Plástica Mexicana (SPM), un espacio emblemático para la promoción del arte en México, podría cerrar ante la falta de pago de un año de la renta del inmueble que ocupa en la calle de Colima 196, colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, pues las autoridades de Cultura no han respondido a la solicitud para resolver esta situación financiera.

Además, el muralista mexicano Julio Carrasco Bretón señaló que este foro, que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se encuentra sin dirección desde diciembre pasado, lo que ha generado inquietudes sobre el futuro del salón creado el 16 de noviembre de 1949.

Aunado a esto, Carrasco Bretón que la dependencia no apruebe “el sistema de puertas abiertas con carácter incluyente”, lo que permitiría el ingreso de jóvenes artistas al SPM.

El pasado 14 de enero, los integrantes del Consejo Directivo de Artistas del SPM enviaron una carta a Gerardo Cedillo, coordinador de Artes Visuales del INBAL, en la que pidieron una reunión urgente para tratar estos temas, ante lo cual no hubo respuesta.

Sin embargo, la responsabilidad la tiene la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y hacia allá va nuestra crítica e inquietud ante la falta de celeridad para resolver el problema”, señala el artista plástico, contactado vía telefónica, desde Francia.

El inmueble que ocupa el Salón es rentado, pero ya tiene bastante tiempo que no pagan… y el dueño claro que va a pedir (las instalaciones) y nos vamos a quedar sin lugar. ¿Y qué va a pasar?”, cuestiona Carrasco Bretón.

“No se trata de que quedemos como damnificados y que el actual régimen cometa un delito contra la expresión plástica y visual de generaciones de artistas”, afirma el muralista mexicano.

Porque, a su modo de ver, las autoridades no tienen interés en resolver el problema, “así que la situación es muy grave”, advierte el artista que encabeza la Comisión de Honor y Justicia del SPM.

“Se corre peligro de que el SPM cierre. Además, ya tuvimos la experiencia de lo sucedido en Donceles 99, cuando perdimos la otra sede, porque el Salón tenía dos sedes, pero la de Donceles la perdimos con la malograda intervención del entonces coordinador Carlos Bracho”, expone.

El salón es una de las agrupaciones más representativas del arte nacional en la historia cultural de México, un mosaico de la diversidad de expresiones visuales y una de las instituciones más antiguas del mundo con 76 años de trabajo ininterrumpido.

El SPM fue fundado por importantes pintores, grabadores y escultores del país, como Diego Rivera, Rufino Tamayo, Frida Kahlo, Juan O´Gorman, Juan Soriano, Olga Costa, Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins y Gerardo Murillo Dr. Atl, entre otros, y actualmente agrupa cerca de 390 artistas.