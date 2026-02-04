Operación de ciclotaxis del Centro, dolor de cabeza para automovilistas y transeúntes

Afectaciones a la movilidad

En las calles del Centro Histórico los ciclotaxis no sólo hacen bases, sino que realizan paradas en carriles confinados y se detienen de manera indiscriminada en distintos puntos, lo que afecta la movilidad tanto de transeúntes como de automovilistas.

En un recorrido por la zona se constató que en Isabel La Católica y 16 de Septiembre, así como en 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas, los vehículos se estacionan en espacios destinados a bicicletas, pese a que esta práctica está prohibida; mientras tanto, los conductores, incluso con el teléfono en la mano, esperan hasta 20 minutos a que algún usuario aborde la unidad.

Además, se observó que en algunos casos los vehículos son utilizados como transporte de carga, al trasladar diversa mercancía en cajas de cartón.

Trabajadores entrevistados señalaron que en el perímetro operan al menos cuatro organizaciones –entre ellas Aztecas y Mosquitos, con alrededor de 300 trabajadores–, y admitieron que no respetan los sitios prohibidos para estacionarse “mientras no haya operativos” de las autoridades.

Explicaron que para evitar abordar ciclotaxis piratas, que en su mayoría suelen informar una tarifa inicial y posteriormente triplicarla, es necesario cerciorarse de que las unidades cuenten a la vista con el permiso y la placa correspondiente; sin embargo, se observó que algunas de estas unidades circulan sin portar la lámina.

Asimismo, mencionaron que incluso existe el cobro de piso en el tramo que va de Corregidora a Fray Servando, con cuotas de entre 150 y 200 pesos para permitirles “cargar pasaje”. Añadieron que las tarifas –las cuales no están oficialmente establecidas– van desde 50 hasta 200 pesos, dependiendo de la distancia y del número de personas que aborden la unidad.

De acuerdo con los lineamientos para la operación del servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis, el capítulo V establece como obligatorio portar placa, calcomanía de identificación, tarjeta de circulación y tarjeta de identificación, que acreditan la legalidad del vehículo.

Reordenarán comercio informal

Tras un año de diálogo y el establecimiento de un diagnóstico sobre el comercio informal, este 2026 inició la primera etapa del programa de reordenando del espacio público en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Durante esta primer etapa, se liberaron algunas calles y avenidas del Centro Histórico, pero será hasta febrero cuando se permitirá bajo ciertas normas la instalación del comercio ambulante.

Actualmente, continúan el diálogo con todos los líderes del comercio informal en el Centro Histórico para liberar calles de vendedores y productos ilegales, además de renovar permisos y supervisar el cumplimiento de acuerdos, informó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

De acuerdo con líderes del comercio informal, el plan de ordenamiento analizado en las reuniones con el Consejo Consultivo para el Reordenamiento del Centro Histórico, contempla liberar los espacios cercanos a Palacio Nacional, como un tema de seguridad nacional.

De igual forma, los sitios patrimoniales deberán estar libres del comercio informal, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio cultural. Por ello, se contempló la reubicación de los vendedores en plazas comerciales, explicó Sofía Trejo, líder de la Unión de Marchantes en Movimiento.

No obstante, en está reubicación debe respetar los acuerdos alcanzados con las autoridades capitalinas y evitar en un futuro la designación del espacio público por agrupaciones de comerciantes, como ocurrió en el pasado, dijo la también líder de la Organización Democrática del Comercio Popular.