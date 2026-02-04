Anuncia Turismo la la Semana del Arte 2026 en la Ciudad de México

Se estima una derrama económica de 3 mil mdp

Participan cuatro ferias con lo mejor del arte contemporáneo

La Semana del Arte 2026 de la Ciudad de México, es un punto de encuentro para artistas, galeristas coleccionistas y públicos de todo el mundo, y se llevará a cabo a partir de mañana y hasta el próximo domingo 8 de febrero, a través de cuatro ferias de diferentes expresiones de lo más importante del arte contemporáneo y tendrá lugar en distintos espacios capitalinos, anunciaron conjuntamente la Secretaría de Turismo de la CDMX y dirigentes de organizaciones artísticas y culturales participantes.

Con la representación de Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Turismo de la CDMX, la Directora General del Instituto de Promoción Turística, Jennie Shrem Serur acompañada de la Directora General de Competitividad, Vanessa López González, estimaron que con motivo de esta Semana del Arte 2026 se prevé la llegada de 378 mil turistas que arriben a la capital del país, lo que representa, 78 mil visitantes más de los que asistieron el año anterior.

Shrem Serur agregó que por la Semana del Arte se espera una derrama económica de tres mil millones de pesos, cifras detrás de las cuales –hizo notar- “hay empleo que se activa, hoteles que se llenan.; restaurantes que trabajan a toda su capacidad, transporte, servicios y oportunidades concretas para miles de personas que encuentran en el turismo y la cultura una forma de vida y de desarrollo”.

En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que las organizaciones Zona MACO; Salón ACME; Feria Material y BADA se encargarán de exponer la creatividad de diseñadores, fotógrafos, anticuarios y artistas contemporáneos; motivar a nuevos coleccionistas a través de charlas y performances y presentar nuevos creadores y artistas emergentes y vincularlos con coleccionistas y curadores.

Las actividades a desarrollar en esta Semana del Arte 2026 implican, solamente por lo que se refiere a Zona MACO, la utilización de más de 200 galerías y el encuentro con expositores en instalaciones del Centro Citibanamex; la Feria Material, a su vez, utilizará las instalaciones de Maravilla Studios y múltiples galerías de la ciudad, donde se encontrarán 78 expositores de 21 países. BADA, en tanto, propiciará el encuentro entre nuevos creadores y coleccionistas en instalaciones del Campo Marte.

Mencionó que la CDMX es hoy por hoy la capital cultural de América Latina, somos la ciudad, enfatizó, con mayor número de museos a nivel internacional; somos un territorio donde conviven lo ancestral y lo contemporáneo, lo popular y lo sofisticado. Somos una ciudad que se encuentra en el tercer lugar mundial de gastronomía con 80 distinciones Michelin. Y que entiende la cultura como un motor de desarrollo, identidad bienestar.

Dijo que este encuentro fortalece de manera profunda la imagen de la Ciudad de México ante el mundo como una ciudad creativa, vibrante, diversa y de vanguardia. “Una ciudad donde el arte no es exclusivo, sino parte de la vida cotidiana del espacio público y del encuentro entre personas”. Al respecto afirmó que en las diferentes ferias internacionales a las que se ha acudido, en Argentina y China, por ejemplo, se ha posicionado a la CDMX:

“Como un destino cultural de clase mundial. Y de la misma manera –añadió-, hemos fortalecido nuestra presencia en el mercado chino, uno de los más grandes y estratégicos del planeta”. Añadió sobre el particular que hoy la CDMX ya dialoga directamente con millones de personas a través de diferentes plataformas de internet, donde se comparte todo lo que sucede en la capital: su cultura, su arte y su gastronomía.

A su vez, Vanessa López, directora general de Competitividad, de la Sectur CDMX, llamó la atención acerca de que solamente el mercado Chinos, que emite 150 millones de turistas al año a todo el mundo, tiene marcado interés por el turismo cultural. Y si bien en estos momentos, el país recibe 300 mil visitantes anuales de esa nación, “obviamente podemos crecer”.

Agregó: “como ciudad creemos que lo podemos lograr porque los turistas chinos buscan precisamente el turismo cultura; además de playa, buscan arte, coleccionismo. Es un turismo que hace una derrama muy grande. Entonces esto de irnos a promover a ese país es un muy buen tiro de precisión, en el que vamos a tener éxito”, concluyó.