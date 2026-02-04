Importante, adquirir el seguro de viaje cuando se visita el extranjero

Una hospitalización puede superar los 10,000 dólares

Hoy, quien planea una escapada sabe que el clima puede modificar rutas, que un aeropuerto puede ajustar operaciones sin previo aviso o que un destino puede estar más saturado de lo esperado. Lejos de frenar las ganas de viajar, esta realidad empujó a muchas personas a hacer algo distinto, anticiparse.

En México, esta forma de pensar tiene sentido. El turismo convive con escenarios poco previsibles, especialmente en temporadas vacacionales, cuando la alta concentración de viajeros en aeropuertos y destinos de playa suele derivar en ajustes operativos, demoras o reprogramaciones que forman parte del viaje actual.

A este contexto se suman variaciones en las condiciones climáticas que, en algunos casos, influyen en carreteras, vuelos y actividades turísticas, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Todo eso ya forma parte del viaje, pero la conversación dejó de centrarse en el miedo y empezó a moverse hacia la prevención como parte del bienestar. Así como se revisa el clima antes de elegir fechas o se planea un itinerario con margen de tiempo, también se piensa en cómo estar protegido durante el trayecto, sobre todo cuando se sale del país o se visitan zonas con infraestructura médica limitada.

En este punto aparece el papel educativo de IATI Seguros, que desde hace años impulsa una visión distinta del seguro de viaje. Desde la compañía explican que viajar tranquilo no implica evitar riesgos, sino saber que existe respaldo cuando algo se sale del plan, ya sea una atención médica, una hospitalización, pérdida de equipaje o una asistencia inesperada.

Hoy, cerca de ocho de cada diez personas consideran importante contar con un seguro de viaje cuando se visita el extranjero y cuatro de cada diez la contrata incluso para trayectos dentro de su propio país. La razón principal es la claridad de que una atención médica fuera de casa puede representar un gasto alto y un estrés innecesario si no se cuenta con apoyo.

Una hospitalización puede superar los 10,000 dólares en destinos como Estados Unidos o Japón, mientras que una póliza médica de viaje suele representar sólo una fracción del presupuesto total del viaje, especialmente si se compara con el precio de una consulta, estudios médicos o una hospitalización en otro país.

Por eso, para muchos viajeros este respaldo se integró de forma natural a la planeación del viaje, al mismo nivel que el hospedaje o el transporte. No solo por la cobertura médica, que hoy puede incluir asistencia por videollamada, sino también por servicios como protección ante la pérdida, robo o daño del equipaje, reembolsos por demoras o cancelaciones, cobertura para actividades deportivas al aire libre y gastos por anulación del viaje.

Desde IATI señalan que este cambio va de la mano con un viajero más informado y más consciente de su bienestar. La prevención ya no se percibe como una exageración ni como un lujo, sino como una forma de cuidar la experiencia completa. Saber que hay asistencia disponible, atención en el idioma del viajero y acompañamiento en momentos complejos permite vivir el viaje con menos tensión y más presencia.

“Viajar hoy implica aceptar que no todo se puede controlar, pero sí que existen decisiones que ayudan a reducir la incertidumbre. La prevención no limita la experiencia, al contrario, permite viajar con mayor tranquilidad al saber que hay respaldo si ocurre alguna eventualidad”, menciona Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.