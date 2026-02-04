Con medios de comunicación, ni pactos de silencio ni censura, asegura Clara Brugada Molina

Llama a reflexionar sobre su función social

En CDMX hay plenas libertades y derechos, no hay censura ni persecución por ejercer la labor periodística, subrayó

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que en la Ciudad de México no hay ni pacto de silencio ni censura hacia los medios de comunicación, ante las informaciones generadas entorno a la discrepancia existente entre la disminución de la incidencia delictiva y la percepción de seguridad en la capital.

“Ni pacto de silencio ni censura, y son mentiras, son mentiras las informaciones que han generado algunos medios de comunicación, que han dicho que expresé y que pedí un pacto de silencio, ante el tema que estuvimos el día de ayer analizando”, aseveró este miércoles.

Ante la difusión distorsionada de esta información, la mandataria aseguró que es necesario un diálogo abierto sobre la función social de los medios de comunicación, sobre la ética periodística, así como la relación establecida entre medios y gobiernos.

“En esta ciudad hay plenas libertades y derechos, no hay censura ni persecución por ejercer la labor periodística como antes ocurría”, subrayó al fijar la postura de su gobierno, en un evento de supervisión en el embarcadero de Cuemanco, en la alcaldía Xochimilco.

Brugada Molina señaló que es evidente que existen medios de comunicación que no están de acuerdo con los gobiernos de la Transformación, eso es legítimo y se respeta, lo que no es legítimo recalcó, es mentir, desinformar, “ como cuando se dice que yo pedí un pacto de silencio”.

En ese sentido, recordó que los medios de comunicación tienen una función histórica, y son importantes críticos del poder político y por eso su gobierno los respeta.

“Este gobierno de la Ciudad de México respetará el papel de los medios de comunicación y su posición crítica, pero una cosa distinta es que los medios de comunicación se conviertan en agentes difusores de mentiras o de desinformación”.

Reiteró que existen muchos factores del porqué no hay una sintonía entre la disminución de la incidencia delictiva y la percepción de seguridad, entre ellos influye la difusión desmedida de la nota roja por parte de los medios de comunicación.

Por ello, hizo un llamado a los medios de comunicación, especialistas, académicos, sociedad civil a reflexionar y debatir sobre la función social de los medios de comunicación, sobre la ética periodística y su impacto social que tiene en la ciudadanía y su relación con el gobierno.

“Así que ni pactos de silencio, ni censura en la Ciudad de México y bienvenido el debate; eso sí, no se vale estar difundiendo o haciendo una mentira de lo que no se dijo”, concluyó.