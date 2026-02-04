Sectur Hidalgo presenta desfile “Es Tiempo de Carnaval 2026”

Se prevé la asistencia de más de 10 mil personas

La Secretaría de Turismo del estado de Hidalgo, presentó el evento “Es Tiempo de Carnaval 2026”, una iniciativa que tiene como propósito preservar las tradiciones, fortalecer la identidad cultural y promover el turismo comunitario en la entidad.

Durante la conferencia de prensa, se informó que el desfile se llevará a cabo en la ciudad capital de Pachuca, el próximo sábado 7 de febrero a partir de las 11 horas, con inicio de la ruta en el Estadio Revolución y conclusión en la Plaza Juárez. Se espera la asistencia de más de 10 mil personas, así como la participación de 41 comparsas representativas provenientes de diversos municipios y del estado invitado de Guerrero, con aproximadamente 2 mil 200 participantes, que mantienen viva la tradición ancestral del carnaval.

Asimismo, se dio a conocer la instalación de un Pabellón Gastronómico-Artesanal y Cultural, con alrededor de 60 participantes en Plaza Juárez, donde las y los visitantes podrán disfrutar de alimentos típicos y productos elaborados por artesanas y artesanos hidalguenses, además de un programa cultural con expresiones artísticas representativas del estado.

El subsecretario de Turismo, Salvador Navarrete Zorrilla, destacó que los carnavales forman parte del patrimonio cultural de Hidalgo y representan una expresión viva de la historia y cosmovisión de sus pueblos.

Por su parte, la directora general de Programas Turísticos y Alianzas Estratégicas, Viridiana Nájera Cárdenas, señaló que este tipo de eventos contribuyen a generar espacios de convivencia, así como oportunidades de desarrollo económico para las comunidades participantes.

En su intervención, la secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, invitó a la ciudadanía, así como a las y los visitantes, a sumarse a esta celebración, resaltando que el turismo comunitario es una herramienta para impulsar el bienestar social y económico del estado.

Cabe resaltar que estuvieron presentes autoridades de los ayuntamientos de Calnali, San Bartolo Tutotepec, Juárez Hidalgo, Mineral del Chico, Metztitlán, Agua Blanca, Metepec y Pachuca de Soto.

Bajo el respaldo y liderazgo del gobernador Julio Menchaca Salazar, el evento Es Tiempo de Carnaval 2026 es coordinado por la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, con la participación de autoridades municipales y comunidades, reafirmando el compromiso de promover las tradiciones y el turismo como ejes de desarrollo.