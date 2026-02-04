Avanza Pemex en consolidación operativa y financiera: Víctor Rodríguez

Presenta resultados alcanzados en 2025

Se logró una disminución de más de 20 mil mdd en el saldo de la deuda, respecto a 2018

Durante la conferencia matutina, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, presentó los resultados alcanzados en 2025 y los proyectos estratégicos para 2026, con el objetivo de contribuir de manera efectiva y eficiente al fortalecimiento de la seguridad, la soberanía y la justicia energética.

Acompañado por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, Rodríguez Padilla informó que, como resultado del trabajo conjunto con las secretarías de Hacienda (SHCP), y de Energía (Sener), Pemex logró una disminución de más de 20 mil millones de dólares en el saldo de la deuda, respecto a 2018, equivalente a una reducción del 20.1 por ciento, lo que ubicó su deuda financiera en el nivel más bajo de los últimos 11 años.

Asimismo, destacó que un elemento clave del fortalecimiento financiero fue el pago a proveedores, que alcanzó más de 390 mil millones de pesos en 2025, lo que ha permitido normalizar la operación, fortalecer cadenas productivas y recuperar la confianza de miles de empresas que trabajan con Pemex en todo el país.

El director general de Pemex dijo que esta estrategia interinstitucional ha sido valorada positivamente por las principales agencias calificadoras y que, por primera vez en 11 años, registró una mejora en su calificación crediticia, con perspectiva estable.

En cuanto al desempeño operativo, Víctor Rodríguez Padilla señaló que Pemex compensó la declinación de campos de petróleo y gas natural; y estabilizó la producción nacional en términos anuales con un aumento de 122 mil barriles diarios.

En refinación, destacó la mejora de infraestructura y optimización operativa, al cerrar en diciembre de 2025 con 1.5 millones de barriles diarios de procesamiento de crudo y registrar un mayor rendimiento, de más de 60 por ciento; mientras que la meta es llegar al 80 por ciento.

Subrayó que Pemex está produciendo más gasolina, diésel y turbosina y menos productos residuales como el combustóleo, lo cual ha elevado progresivamente el rendimiento de productos de mayor valor. Asimismo, reportó que el margen de refinación es positivo, lo que confirma que es un negocio rentable en beneficio del pueblo de México.

Dijo que, durante 2025, las ventas de petrolíferos de alto valor aumentaron de manera sostenida en casi 8 por ciento, de julio a diciembre, lo que equivale a 81 mil barriles diarios y significa una menor dependencia de importaciones, mayor seguridad energética y el fortalecimiento de la soberanía energética.

Agregó que, a estos resultados, se suma el incremento en la comercialización de otros petrolíferos: la venta de azufre pasó de 370 a 700 toneladas diarias, lo que representa un aumento de 89 por ciento; el coque de petróleo creció de 4 mil a 5 mil 500 toneladas por día (29 por ciento); y el asfalto se elevó de mil 761 a dos mil 209 toneladas diarias.

Rodríguez Padilla informó que en 2025 la producción de fertilizantes fosfatados y nitrogenados se incrementó 21 por ciento, al pasar de 807 mil toneladas en 2024 a 975 mil toneladas en 2025, lo que reafirma el compromiso de la Empresa Pública del Estado para apoyar a los pequeños productores agrícolas y fortalecer la soberanía alimentaria.

En cuanto a los retos para 2026, anunció que Pemex elevará su inversión productiva con un monto de 425 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 34 por ciento respecto a 2025, orientado a asegurar la producción, eficiencia y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

Detalló que el plan incluye proyectos prioritarios en exploración y producción como Trión, Zama y Maloob, para cumplir la meta de 1.8 millones de barriles diarios; así como proyectos estratégicos de gas natural en Ixachi, Bakté y Burgos, con el objetivo de alcanzar 4 mil 500 millones de pies cúbicos diarios.

Finalmente, el titular de Pemex habló del nuevo eje estratégico de la empresa, el cual se basa en proyectos para una transición energética ordenada, soberana y con justicia social, con iniciativas como litio en salmueras petroleras, energía eólica marina, energía geotérmica, hidrógeno verde, biocombustibles, eficiencia energética y economía circular, además del desarrollo de sumideros de carbono.