El refugio del miedo

Aunque Pese Salvador Martínez G.

La política arancelaria de Donald Trump, su diferencia con casi todos los gobiernos del mundo, los excesos y abusos de su gobierno han generado una profunda inestabilidad económica y financiera.

Estas precarias condiciones son motivo de gran incertidumbre para los países, las empresas y los inversores, quienes han buscado refugio seguro en los metales del oro y la plata, los mismos que han alcanzado cotizaciones sin precedentes en los últimos días.

Lo único cierto hoy día es el miedo en los mercados, que se refleja en la búsqueda de destinos seguros para inversión, concentrándose en el oro y la plata, dos elementos para evitar pérdidas.

Desde 1979, el oro tuvo su mejor rendimiento. Hace apenas una semana con una ganancia del 17 por ciento en menos de un mes, al ubicarse como el destino más atractivo por encima de los bonos del tesoro de EUA.

No se espera que se reduzca la volatilidad de los mercados, principalmente porque la pérdida de confianza en el dólar está relacionada con las posturas de Trump en su política internacional. Cuando no ataca a Canadá, ataca a Europa, Cuba, Venezuela o a México.

Por ello, las estimaciones son alcistas para el oro, que pudiera rebasar los cinco mil 500 dólares por onza, y los de la plata, que podrían superar los 130 dólares por onza.

De cumplirse la exigencia de Trump de reducir las tasas de interés en este año, se podría incrementar la demanda de los metales preciosos, pues éstos no pagan intereses, pero se consideran una reserva de valor sin igual.

Ya veremos cuál será el destino de las cotizaciones de la debilitada divisa verde y la fortaleza actual de los metales preciosos.

Susurros

Ambicioso el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana.

La suma de inversión por alcanzar es de 5.6 billones de pesos con participación pública y privada, en ocho sectores prioritarios: energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.

De alcanzarse estos montos de inversión, no sólo se impulsarían el crecimiento económico nacional y la generación de empleos, sino que se daría fortaleza al país con la asociación del gobierno con capitales privados.

Para el secretario de Hacienda, Edgar Amador, uno de los principales impulsores del Plan, significaría un gran éxito, con gran proyección personal y política.

salvadormartinez@visionmx.com

X: @salvador_mtz

ç