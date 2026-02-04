La educación y la detección oportuna, claves en la lucha contra el cáncer

Toluca, Méx.- El cáncer no es una enfermedad única, sino un conjunto de padecimientos de origen genético que se caracterizan por la alteración del ciclo natural de las células, explicó Juan Manuel Medina Castro, cirujano oncólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero.

“El cáncer surge cuando se rompe el equilibrio entre el crecimiento, la división y la muerte celular. Las células cancerígenas dejan de responder a los mecanismos naturales del organismo, lo que provoca su acumulación y expansión”, señaló el especialista.

En este sentido, Medina Castro detalló que estas células adquieren autonomía, lo que les permite dañar el órgano donde se originan, invadir tejidos cercanos y, en etapas avanzadas, generar metástasis.

Asimismo, explicó que los tipos de cáncer más frecuentes varían de acuerdo con la región, el nivel de desarrollo de los países y la edad de la población. En los hombres, predominan el cáncer de colon, próstata y gástrico; en las mujeres, el de mama, cervicouterino, de endometrio y de ovario; mientras que en la población infantil son más comunes las leucemias, los linfomas y los tumores cerebrales.

El especialista puntualizó que la mayoría de los cánceres no obedecen a una sola causa, sino a la acumulación de diversos factores a lo largo de la vida. Entre ellos se encuentran los hábitos personales, la alimentación, la actividad física y la exposición a sustancias nocivas como el tabaco, la contaminación ambiental, ciertos metales y algunos aditivos alimentarios.

Actualmente, los avances en oncología han permitido mejorar las probabilidades de supervivencia y reducir los efectos secundarios de los tratamientos.

Para su abordaje existen cuatro pilares fundamentales: cirugía, radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia. No obstante, subrayó la importancia de realizar estudios de escrutinio que permitan detectar tumores en etapas iniciales, incluso antes de que se manifiesten síntomas, con el fin de favorecer una atención oportuna.