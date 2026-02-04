Sheinbaum juega al engaño ante las alarmas sobre la reforma electoral

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

La presidenta Claudia Sheinbaum se burló abiertamente ayer durante su mañanera de quienes advierten graves riesgos de antidemocracia, regresión y autoritarismo en su iniciativa de reforma electoral en curso.

La mandataria sustenta su mofa en el hecho de que el proyecto de reforma todavía no ha sido presentado al Congreso, y los sectores críticos, partidos opositores e intelectuales, ya hablan de graves daños.

Hace algunos días, unos 500 personajes de la vida pública, integrados en un Frente Amplio Democrático en un desplegado, pidieron “impedir retrocesos en materia de democracia constitucional”.

Esto lo hacen -afirma sonriente la mandataria-, cuando todavía no está concluida la propuesta formal oficial de la reforma electoral.

Entre bromas, la Presidenta afirma: ellos exigen “que no regrese el antiguo régimen”.

Y rescata los nombres de algunos de los firmantes para descalificar al manifiesto. Entre ellos está, dice, el ex gobernador de Sinaloa, ex secretario de Gobernación y ex precandidato presidencial priista, Francisco Labastida Ochoa, quien, recuerda, acusó al ex presidente Ernesto Zedillo de entreguista.

Igual, revela que el documento lo firman Luis Carlos Ugalde, ex presidente consejero del IFE en el controvertido proceso presidencial de 2006.

Y para cerrar su mofa, habla de Claudio X González, quien se ha significado como uno de los más consistentes críticos de la 4T.

Pero su argumentación central para descalificar y burlarse de los críticos del proyecto de reforma electoral el curso es que, “lo increíble es que todavía no hay reforma (electoral)”.

Agrega:

“Qué bueno que lo escriban (en un desplegado). Yo solo estoy debatiendo públicamente. Hay libertad de expresión, de reunión, de opinión, de manifestación, de todo en México. Es una opinión”.

Pero, afirma, todos quienes hoy cuestionan el proyecto “se van a sorprender todos de la reforma… va muy bien”, aseguró.

Los antecedentes

¡Cierto! Aún no hay iniciativa formal. Pero el proyecto de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene los más sólidos e innegables argumentos de un ya viejo proyecto de reforma electoral presentado hasta la saciedad por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en su “plan A” y sus planes siguientes, luego de ser desechados uno a uno por diversas instancias de la República.

Desde entonces los objetivos perseguidos son los mismos:

– Bajo el pretexto de disminuir costos, se ha planteado eliminar al INE y regresar al Consejo electoral de los años 70 que opere la vida electoral del país desde Gobernación. Junto con el INE desaparecerían los organismos electorales estatales.

– Se reduciría a su mínima expresión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

– Se eliminarían los 200 diputados plurinominales y los 64 senadores pluris.

– Se reduciría en dos terceras partes las prerrogativas públicas -financiamiento- a partidos políticos.

Todo ello, y lo que hoy se le quiera agregar al proyecto, es lo esencial que buscó imponer Andrés Manuel López Obrador durante su mandato y que dejó como herencia a Claudia Sheinbaum en sus 20 iniciativas de reformas de su último mes de gobierno.

Y pues sí, todavía no hay iniciativa ni proyecto presentado, pero todos sabemos ya de que se trata esta reforma, de sus alcances y consecuencias.

Las burlas presidenciales se convierten entonces en un bumerang en su contra.

Mier y la urgencia de rescatar la civilidad en el Senado

Ignacio Mier -el relevo de Adán Augusto López en los cargos de mando en el Senado- va rápido en su intento por recomponer puentes y buenos tratos, que lleven a acuerdos exitosos, dentro del Senado. Para ello tiene el apoyo de sus 67 compañeros de Morena.

Miembro habitual en los encuentros de coordinación política de los lunes con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, y con un perfil de operación efectiva con la oposición, el poblano Mier Velazco tiene el reto de rescatar a la Jucopo de la aspereza, en que la hundió la soberbia de Adán Augusto López.

Otro reto es rescatar la dignidad perdida en la degradación sufrida por el paso de Gerardo Fernández Noroña por la presidencia morenista del Senado.

Pero lo más urgente es recuperar la interlocución con los líderes del resto de las fracciones parlamentarias y con la prensa.

