De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

Poco se sabe de las actividades de las parejas presidenciales mexicanas. Regularmente las esposas de los Presidentes de la República han guardado cierta distancia de los reflectores.

En el pasado fueron llamadas Primeras Damas y se situaron discretamente al lado de quien conducía los destinos del país, con excepción de algunas de ellas que ocuparon un sitio relevante durante el sexenio presidencial, desarrollando sus propias actividades.

Andrés Manuel decidió hacer de lado esa figura no existente de Primera Dama y actualmente no se sabe que título endilgarle al esposo de la primera Presidenta de México.

Jesús María Tarriba es el segundo esposo de Claudia Sheinbaum Pardo, quien anteriormente estuvo casada con Carlos Imaz, un activo dirigente estudiantil que devino en líder perredista antes de que le cayera la desgracia política y se ausentara de dicha actividad.

Mientras Imaz atraía reflectores por su activismo, Tarriba jala incógnitas por su discreción, ya que poco se sabe de él.

Se conoce que es un físico, experto en cuestiones financieras y esa labor ha desarrollado durante décadas. Que vivió en España varios años, mientras que algunos intentan vincularlo a operaciones financieras oscuras, de las que no hay pruebas.

Pocas son las ocasiones que se le ve en actos públicos, acompañando a su esposa y maneja la discreción como signo de identidad.

Contrasta con varias de las esposas de algunos presidentes que les encantó ser parejas de ellos durante sus administraciones.

Se recuerda en la bruma del pasado la energía y activismo de María Esther Zuno, quien desarrolló una fuerte vinculación con las mujeres campesinas e indígenas, resaltando y adoptando las costumbres de los llamados pueblos nativos a la vida cotidiana. Le gustaba que la llamaran “compañera” y formó una buena mancuerna con su esposo, Luis Echeverría Álvarez.

Doña Carmen Romano, esposa de José López Portillo, destacó por su gusto por las artes, especialmente la música, ya que era concertista de piano y le gustaba llevar en sus viajes por el mundo y el país, su piano de cola, para deleitarse con los acordes musicales.

Paloma Cordero, esposa de Miguel de la Madrid, y Cecilia Ocelli, cónyuge de Carlos Salinas de Gortari, fueron la mar de discreción, lo mismo sucedió con la esposa de Ernesto Zedillo, Nilda Patricia Velasco, aunque por ahí se soltaron chismes fáciles sin pruebas de ninguna clase.

Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox, fue diferente, abrió su propia agenda y tuvo aspiraciones presidenciales, para suceder a su esposo, cosa que los miembros de su partido vieron con terror.

Felipe Calderón tiene como esposa a Margarita Zavala, quien durante su administración mostró un perfil bajo, pero después fue candidata presidencial independiente, aunque se bajó de la contienda después del primer debate que fue desastroso para ella. Todavía sigue activa políticamente (es diputada federal) y busca el espacio para reintentar mayores alcances políticos.

Angélica Rivera fue esposa de Enrique Peña Nieto y provocó dolores de cabeza algunas de sus acciones.

Beatriz Gutiérrez, esposa de Andrés Manuel López Obrador, desechó el papel de Primera Dama y mostró una gran actividad literaria y, como su esposo, se convirtió en una escritora de éxito.

Vale decir que después de los gobiernos de sus esposos, algunas de las llamadas Primeras Damas, procedieron al divorcio de sus parejas.

Un grito de auxilio lanzó el artista plástico Julio Carrasco Bretón ante el abandono de las autoridades del Salón de la Plástica Mexicana, del que pueden ser desalojados, ya que el gobierno de la CDMX, tiene un año sin pagar la renta.

