vKnockout al cáncer: El box, el espectáculo y la solidaridad se subirán al ring

El próximo 21 de marzo, a partir de las 17 horas

Conducción a cargo de Alfredo Adame, Lis Vega, Ivonne Montero, Joselyn Juncal y Mini Orange

Por: Asael Grande

La Ciudad de México se prepara para vivir una noche histórica. El próximo 21 de marzo, a partir de las 17 hrs., el Grand Forum Coyoacán será el escenario de Knockout al Cáncer, el evento con causa más impactante del año, donde el boxeo, la música y las figuras más influyentes del entretenimiento se unen con un objetivo claro: transformar la vida de niñas y niños que luchan contra el cáncer.

“Con una asistencia estimada de 3 mil personas, la meta es contundente: recaudar 5 millones de pesos, que se traducirán en más de 500 pelucas oncológicas para niñas con cáncer, más de 500 prótesis capilares para niños con cáncer y niños que han sufrido quemaduras, la intervención de más de 2 mil 500 metros cuadrados del área de Oncología Pediátrica del Hospital Juárez de México, la compra de más de 3 mil tratamientos oncológicos para niños y niñas”, informó en conferencia de prensa, Alex Arche, director de la Fundación Chocho.

El ring será el corazón de una noche inolvidable con 11 peleas de boxeo de alto nivel, además de tres peleas protagonizadas por influencers, encabezadas por la pelea estelar que dio origen a este movimiento: Jimmy Álvarez, de Pongámoslo a Prueba, frente a Raúl, de Flores el Patrón. Entre los bloques de peleas, el público disfrutará de presentaciones en vivo de Marlene Calderón, Perro Pachamama, El Negro Más Guapo, Corpus, la banda Seguimos Volando, Kp Caramelo, Jescor y Conny Zamora, además de Olgasana y Tony Balardi. Al finalizar las peleas, se llevará a cabo un after party con música de cumbia y banda para los asistentes que deseen continuar disfrutando del evento.

La conducción estará a cargo de Alfredo Adame, Lis Vega, Ivonne Montero, Joselyn Juncal y Mini Orange, tanto en el escenario como en la transmisión en vivo via streaming a través del canal oficial de Knockout al Cáncer en You Tube, con una proyección estimada de más de 10 millones de espectadores a nivel mundial: “el primer knockout lo dan ustedes los medios de comunicación, por sumarse a esta causa; tengo más de 34 años participando con fundaciones, con grupos, y otras asociaciones, con causas de este tipo, la mayoría de todas han sido sobe el cáncer, he participado en muchos festivales, carnavales, para recaudar fondos, y para mí esto es uno de los actos con más nobleza, y con más corazón que se pueden hacer, lo hago totalmente, y plenamente convencido, de llevar un granito de arena que va a servir, que va a funcionar para que todos estos niños tengan la oportunidad de vivir, esto es brutal, los tratamientos son brutales, yo ya lo experimenté; este evento me llena de orgullo, me llena de satisfacción, el poder hacerlo, y confieso que estos golpes, la adrenalina en este tipo de eventos, me han hecho adicto, me gusta cuando tienen causa, cuando hay emoción, ayudar a los pequeños, y me causa una satisfacción personal que no la cambiaría por nada, y cada que me invitan lo hago con amor, esto nace del amor”, dijo, el actor, Alfredo Adame.

Por su parte, Ivonne Montero, agregó que “aplaudo esta labor de Fundacion Chocho, es una labor por años que han estado haciendo, de conciencia social que tienen una condición difícil, yo, desde lo más profundo de mi corazón, les mando mi apoyo, estoy agradecida por la invitación para seguir creando conciencia”.

El éxito y la respuesta hacia este proyecto superan todas las expectativas pues, Jimmy Álvarez, Alfredo Adame, Flores “El Patrón”, además de influencers, empresarios y nuevos aliados se suman para construir el evento más grande, más digno y con una experiencia extraordinaria para todo el público.