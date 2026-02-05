Urge a reforzar la vacunación

OPS emite alerta epidemiológica por sarampión en América

La CDMX solicitará a todo viajero que provenga del extranjero se aplique la vacuna

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica por sarampión en la región de las Américas, en la que hace un llamado a los países a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables.

La alerta, publicada destaca la persistencia de casos y brotes en varios países de la región, en un contexto de aumento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los últimos cinco años, tendencia que parece continuar en 2026.

La OPS recomienda fortalecer la vigilancia y la búsqueda activa de casos, incluido el diagnóstico por laboratorio, implementar actividades complementarias de vacunación para cerrar brechas de inmunidad y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso.

Situación epidemiológica en la región

En 2025, la región notificó 14 mil 891 casos confirmados de sarampión, incluyendo 29 defunciones, en 13 países: Argentina (36 casos), Belice (44 casos), Bolivia (597 casos), Brasil (38 casos), Canadá (5 mil 436 casos, incluyendo dos defunciones), Costa Rica (un caso), El Salvador (un caso), Estados Unidos (2 mil 242 casos, incluyendo tres defunciones), Guatemala (un caso), México (7 mil 909 casos, incluyendo 24 defunciones), Paraguay (49 casos), Perú (cinco casos) y Uruguay (13 casos). Este total representa un aumento de 32 veces respecto a los 466 casos registrados en 2024.

En las primeras tres semanas de 2026, se confirmaron mil 31 casos adicionales de sarampión en siete países —Bolivia (10), Canadá (67), Chile (uno), Estados Unidos (171), Guatemala (41), México (740) y Uruguay (uno)— sin defunciones notificadas. Este total representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo período de 2025.

La evidencia disponible indica que, entre los casos confirmados con información disponible, el 78 por ciento no estaba vacunado y en el 11 por ciento el antecedente de vacunación era desconocido. Aunque la mayor proporción de casos se registró en adolescentes y adultos jóvenes, las tasas de incidencia más elevadas se observaron en menores de un año, seguidos por niños de uno a cuatro años y de cinco a nueve años, lo que refuerza la necesidad de garantizar esquemas completos de vacunación y medidas de protección adicionales en contextos de brote.

En el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026 y otros eventos masivos con alta movilidad de personas, la OPS recomienda a los países incrementar la sensibilidad de su sistema de vigilancia mediante la implementación de búsquedas activas, a fin de detectar oportunamente la ausencia o presencia de casos de sarampión y rubéola.

La OPS continuará monitoreando la situación del sarampión y actualizará las recomendaciones según la evolución epidemiológica.

Dos contagios por hora en el país

Las autoridades sanitarias federales informaron que en las últimas 24 horas se registraron 44 nuevos casos de sarampión, lo que equivale a casi dos contagios por hora en el país, según el informe diario de la Secretaría de Salud. Esto forma parte del panorama de un brote que continúa activo y extendido a nivel nacional.

México acumula miles de contagios confirmados de sarampión, distribuidos en diversos estados de la república, con especial incidencia en la población infantil y jóvenes sin esquemas completos de vacunación.

La Secretaría de Salud (Ssa) y organismos de salud pública continúan reforzando la vigilancia epidemiológica y campañas de vacunación en diferentes entidades del país, con el objetivo de frenar la transmisión y proteger a la población susceptible.

Autoridades reiteran la importancia de completar los esquemas de vacunación con la vacuna triple viral (SRP), especialmente en niños y adolescentes, como la medida más efectiva para prevenir contagios de sarampión y limitar la propagación comunitaria.

CDMX pedirá vacunarse contra sarampión a visitantes durante Mundial

Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México anunció que solicitará a todo viajero que provenga del extranjero se aplique la vacuna contra el sarampión, para evitar que se aceleren los contagios durante la justa mundialista que inicia en junio.

Actualmente la ciudad registra 113 casos de contagio de esta enfermedad viral; 73 contagios más que los 40 reportados hace un mes, según el Informe Diario del Rebrote de Sarampión en México, que emite la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.

No obstante, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, consideró que estos 113 casos se trata de “una cifra menor, comparado con lo que se reporta en otros estados del norte del país”, al tiempo que insistió en que “frente al Mundial, también estamos tratando de garantizar que la Ciudad de México esté muy protegida”.