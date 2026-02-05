TODO LISTO PARA EL QUINTO FESTIVAL CULTURAL DE AÑO NUEVO CHINO

Para la presente edición, recibe propuestas provenientes de Beijing

Bajo el signo “Caballo de Fuego”, el encuentro es una tradición en el Cenart, espacio de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Nacional de las Artes (Cenart), en colaboración con la Embajada de la República Popular China en México, el Centro Cultural de China en México, la Federación China en México y la compañía Transatlántico, presentan la quinta edición del Festival Cultural de Año Nuevo Chino, que se lleva a cabo del 14 al 27 de febrero de 2026.

Para presentar la programación, en representación del Centro Nacional de las Artes, Rodrigo Callado, afirmó la relevancia del encuentro cultural en el contexto actual. “Estos encuentros colectivos, estos lazos que se hacen a partir de la cercanía de dos pueblos y dos culturas se vuelven mucho más relevantes hoy en día. Apostamos a que la diversidad sea nuestra fortaleza”, expresó.

Asimismo, subrayó que el festival es una tradición en el Cenart, ya que cada año se reciben miles de personas para disfrutar de actividades escénicas, gastronómicas y artísticas.

A su vez, el consejero encargado de Asuntos Culturales de la Embajada de la República Popular China en México, Yang Chuangying, resaltó el crecimiento del encuentro y el simbolismo del Año del Caballo en la cultura china. “El caballo no es simplemente un animal, sino un amigo que ha acompañado nuestra historia y nuestro espíritu”, afirmó. El “caballo dragón”, agregó, representa diligencia,

perseverancia y buena fortuna, y deseó que dicho ánimo acompañe tanto a México como a China en el nuevo año.

Por su parte, la directora y productora del Festival Cultural de Año Nuevo Chino, Yaride Rizk, señaló que el proyecto es un referente de diálogo intercultural. “Este festival ha generado un puente social importante y necesario entre la comunidad mexicana y la comunidad china que vive en México. Fortalece el tejido social entre ambas comunidades”. Destacó que, para la presente edición, la programación incluirá actividades artísticas provenientes de Beijing, así como expresiones culturales mexicanas, entre ellas una muestra de jarabe tapatío en diálogo con el simbolismo del caballo en ambas tradiciones.

El director del Centro Cultural de China en México, Li Lin, afirmó que el festival es una de las principales ventanas para que el público mexicano conozca la cultura china. “Buscamos compartir el auténtico ambiente del Año Nuevo Chino y la vitalidad de nuestras tradiciones culturales”, asimismo, reiteró la disposición de su institución para fortalecer la cooperación cultural y turística entre ambos países.

En tanto, el director de la Federación China en México, Luke Ye, subrayó el carácter abierto y familiar del evento: “Celebrar el Año Nuevo Chino en México es una forma de convivir, conocernos y acercarnos. Queremos que el público sienta que es una celebración abierta donde se comparte la tradición y la amistad”.

El programa contempla conferencias con temas como el teatro, cine y kung fu, con la presencia del shifu y legendario actor de películas de artes marciales Chuchi Ling. También se presentan exhibiciones de artes marciales con el maestro Ling, invitado desde Oaxaca, junto con la escuela Kung Fu Oaxaca International / Chiu Chi Ling Hung Gar Kung Fu Association, en colaboración con otro centro formativo de la Ciudad de México.

También habrá música tradicional china con instrumentos como el erhu, la pipa, la flauta de bambú y el yangqin, danza clásica, canto de garganta; así como talleres de taichi y caligrafía; una muestra de diseño del zodiaco chino en el Pasillo de las Jacarandas; concurso de wushu kung fu y cosplay, y un bazar gastronómico y artesanal.

Además, se presentará la exposición “Alma de bambú, corazón de nopal”, del pintor Mariano Soto, que permanecerá abierta hasta el 27 de febrero de 2026.

El Centro Nacional de las Artes se ubica en Río Churubusco 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.