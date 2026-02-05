Plan hídrico en Naucalpan reduce dependencia del Sistema Cutzamala

Más obras de infraestructura

Por Arturo Baena

Valle de México.- “Aunque el suministro de agua potable no se da de manera uniforme ni constante en el Estado de México, el gobierno que encabeza el alcalde Isaac Montoya, ha implementado un Plan Integral Hídrico para mejorar el suministro y reducir a la dependencia del Sistema Cutzamala”.

Así lo reconocieron delegados y Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) luego de destacar, que para ello, se ejecutan obras de infraestructura, como la rehabilitación de pozos, sustitución de tanques y reparación de fugas, beneficiando a miles de habitantes para garantizar un abasto más estable.

Los naucalpenses ejemplificaron la rehabilitación del Pozo Molinito, que beneficia a más de 15 mil vecinos, mejorando presión y continuidad en colonias como San Luis Tlatilco, Loma Linda y San Esteban.

En este sentido, representantes populares del municipio, han reconocido el trabajo de Ricardo Gudiño Morales, director del OAPAS, toda vez que se realizan intervenciones para evitar colapsos y reducir el impacto de los recortes del sistema Cutzamala.

Síndicos y regidores, recordaron que los trabajos constantes en coordinación con CAEM, han reducido fugas y realizado ajustes de operación intermitentes.

«Estas acciones se enmarcan en una reingeniería hídrica para asegurar el derecho al agua de las familias naucalpenses», concluyeron.