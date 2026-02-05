Continúa la capacitación de los servidores públicos en Naucalpan

En materia de accesibilidad e inclusión

Naucalpan, Méx.- El gobierno municipal inició el año 2026 reforzando sus acciones en materia de accesibilidad e inclusión, a través de esta propuesta impulsada por el alcalde Isaac Montoya. En el primer año de su administración se promovieron iniciativas inéditas como la puesta en marcha del Servicio de Relevo y hoy se realizó la capacitación en línea de las y los servidores públicos en la atención a personas con discapacidad.

Durante este mes de enero, más de un centenar de servidoras y servidores públicos participaron en el taller “Toma de Conciencia y Comunicación Inclusiva en la Atención a Personas con Discapacidad para Servidores Públicos”, que se impartió en la modalidad en línea.

Este taller tuvo como objetivo generar la toma de conciencia sobre la discapacidad y brindar herramientas básicas para ofrecer una atención digna, respetuosa y accesible en los distintos espacios para la ciudadanía.

La capacitación forma parte de una estrategia integral de accesibilidad que el Gobierno de Naucalpan ha venido desarrollando, orientada a eliminar barreras de comunicación y garantizar el derecho de todas las personas a recibir información y servicios públicos en condiciones de igualdad.

Durante el primer año de gobierno del Alcalde Isaac Montoya, se reafirmó el compromiso con la inclusión, la igualdad y los derechos humanos, impulsando iniciativas sin precedentes en el Estado de México y el país, como la puesta en marcha del Servicio de Relevo en pro de la comunidad sorda. Además, se llevó a cabo con éxito el taller “Acercamiento, reconocimiento y atención asertiva hacia las personas de la diversidad sexo-genérica”, dirigido a servidoras y servidores públicos municipales.

El Servicio de Relevo nació con la finalidad de brindar un puente de comunicación entre las personas sordas y las dependencias municipales y permitirá garantizar a la comunidad sorda su derecho a la comunicación y al acceso a la información dentro de las instalaciones del Ayuntamiento. Así, Naucalpan, es el primer municipio en ofrecer este mecanismo de accesibilidad, marcando un referente en el ejercicio de los derechos humanos y la inclusión.