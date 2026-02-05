La percepción de ingobernabilidad en Tultitlán es real: Gildardo Pérez

Llamado a los 3 órdenes de gobierno

Tultitlán, Méx.- La situación de inseguridad y falta de servicios públicos, en este municipio, es cada vez más crítica. Existe una creciente percepción de ingobernabilidad, por lo cual hacemos un enérgico llamado a los tres órdenes de gobierno para que se atienda a la población.

Expresó lo anterior el diputado Gildardo Pérez Gabino, luego de que durante sus recorridos por diversas colonias, la ciudadanía se ha quejado por la falta de servicios como bacheo, falta de agua potable e inseguridad.

«La situación parece reflejar una debilidad institucional y un reto importante para las autoridades locales y estatales en la recuperación de la seguridad pública y atención hacia los tultitlenses», dijo.

Asimismo, Pérez Gabino, reiteró su compromiso de seguir trabajando en favor de las familias de Tultitlán y de llevar a la Tribuna del Congreso sus demandas y necesidades para que las autoridades competentes las tomen en cuenta.

«No vamos a dar ni un paso atrás para seguir denunciando la ineficacia del actual gobierno que hace oídos sordos a la ciudadanía.Ya basta de tanta negligencia», concluyó.