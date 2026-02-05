Presenta Anuar Azar la Copa Argentinos Junior 2026

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El diputado panista Anuar Azar Figueroa,presentó en este municipio la Copa Argentinos Juniors 2026, un esfuerzo que permitirá acercar a las y los jóvenes atizapenses a un proyecto de alcance internacional, enfocado en detectar, formar y proyectar talento futbolístico. A través de visorías y torneos, en alianza con Futcenter, abrimos una nueva oportunidad para que el talento local pueda mostrarse y crecer. «Agradezco especialmente a Benjamín Lara y al equipo de la Copa, por su compromiso y por sumar esfuerzos para impulsar el deporte en nuestro municipio», dijo.