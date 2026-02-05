Una “boleada” impuso una realidad distinta al aniversario de la Constitución

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

“México no se doblega, no se arrodilla ni se vende; no regresará a ser colonia de nadie”, afirmó la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo en la ceremonia para conmemorar el 109 aniversario de que se promulgó la Constitución General de la República.

La jefa del Ejecutivo federal agregó que México no se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad hacia otros pueblos, sin su amor por la justicia y por la verdadera democracia, la que representa al pueblo de México.

“Por ello, es pertinente recordar la historia y con ello, afirmar que: México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: ¡México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende! ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! “, afirmó la mandataria en su mensaje desde el Teatro de la República de la capital de Querétaro, en donde sesionó el Congreso Constituyente que dio forma a nuestra Magna, calificada de vanguardia por su reconocimiento a los derechos sociales y su rescate de las riquezas naturales.

Sheinbaum destacó en su discurso ambos aspectos, acerca de los cuales no hay desacuerdos ni disidencias. En lo que sí no tendrá respaldo generalizado es en su análisis de la situación interna de nuestro país, pues conforme al estilo impuesto por la llamada Cuarta Transformación, culpó de todos los males a los gobiernos del pasado y sus opositores actuales.

Ni una alusión a las fallas o errores de su “movimiento”, ni mucho menos una alusión a los denunciados actos de corrupción. Esto el mismo día en que se anunció que el presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, y tres de sus colaboradores cercanos fueron aprehendidos bajo cargo de extorsión, o sea que desde sus cargos oficiales imponían el tan repudiado “derecho de piso”. El alcalde inculpado al parecer se había enriquecido, por vías no muy legales, desde antes de llegar al cargo, pero eso no fue obstáculo para que el partido oficial, Morena, lo postulara para el cargo.

Presente en la ceremonia de Querétaro, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, felicitó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, por la detención del alcalde, lo que calificó como un acto de justicia para los habitantes.

“No podíamos tener actividades turísticas durante el Mundial porque había una cerrazón de la propia administración municipal. Ahora con esto, bueno, pues vamos a garantizar aún más la seguridad en el municipio, el poder llevar turismo, actividades culturales.

“Teníamos previsto, por ejemplo, llevar un gran concierto a Tequila que fuera muy representativo de México y se nos había negado, ahora ya lo vamos a poder hacer. O sea, esto yo creo que también facilita las actividades del gobierno en esta situación”.

Este operativo del Gabinete de Seguridad fue festejado por la dirigencia del partido oficial en Jalisco como un gran logro. En un comunicado sostuvo que “Morena será siempre respetuoso de las instituciones y de las investigaciones que lleven a cabo las autoridades, por lo que será la justicia, y solo la justicia, la que determine responsabilidades.

“La legalidad, la justicia y la transparencia son principios irrenunciables de nuestro movimiento”, señaló la dirigencia jalisciense de Morena.

Pero eso es otro asunto, a lo que vamos es a los descalificativos de la presidenta Sheinbaum a todo lo que no está al lado de su movimiento.

Sheinbaum acusó a los gobiernos de lo que llama el periodo neoliberal de desvirtuar el sentido social de la Constitución mediante privatizaciones, debilitamiento de derechos y simulación democrática, y aseguró que la llamada Cuarta Transformación ha recuperado su esencia con reformas constitucionales que fortalecen la soberanía, la democracia y el bienestar social.

Entre los cambios destacó la (tan criticada por todos los no “morenos”) reforma al Poder Judicial para elegir a jueces y ministros por voto popular, la (contra)reforma energética y, claro, la protección de los programas sociales como derechos constitucionales, lo cual no fue obra exclusiva de su movimiento, sino que tuvo el respaldo del resto de las corrientes políticas.

El nuevo Poder Judicial

Los autoelogios de la presidenta Sheinbaum por la tan encomiada reforma al Poder Judicial, quedaron desvirtuados ese mismo día por el “autóctono” presidente de la nueva Suprema Corte, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien se presume defensor de los más desprotegidos de nuestra sociedad, aceptó que dos de sus colaboradores se colocaran en posición denigrante al agacharse en público para limpiarle los zapatos.

Esa actitud y no los discursos resultó la nota del día.

En lo inmediato, desvirtuó el discurso del ministro que se dice representante y defensor de los más humildes.

“El ministro presidente destacó tres reformas constitucionales: la primera en materia de derechos de pueblos indígenas y afromexicanos; la segunda, sobre igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; y la tercera, la reforma judicial”, manifiesta la nota informativa aparecida en el portal de la Suprema Corte de Justicia, que añade:

“(El ministro presidente) señaló que las recientes modificaciones a la Constitución confirman el nuevo sentido de la Carta Magna en favor de estos pueblos y comunidades, a quienes en 2024 se les reconoció como sujetos de derecho público, como nunca había ocurrido.

Enfatizó que la reforma en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres establece el mandato de construir una igualdad y una justicia real y material, que trascienda y se refleje en todos los ámbitos de las mujeres. (Efectivamente, trata por igual a hombres y mujeres, pues un varón y una dama se agacharon por igual para limpiarle el calzado).

En su mensaje, también se refirió de manera particular a la reforma judicial, la cual, señaló, depositó su confianza en la democracia, en la soberanía popular y en la construcción de una auténtica República, pues “la modificación otorgó legitimidad social a las y los integrantes del Poder Judicial, puso fin a la época en que la justicia era para unos cuantos y dio paso ahora a una etapa en la que estamos construyendo una justicia con el pueblo, que dé certeza jurídica a todos y todas”.

Por ello, dice el boletín de la Corte, “aseveró que el nuevo Poder Judicial no representa incertidumbre ni retroceso, sino un Poder con mayor legitimidad social, que garantiza una justicia cercana y abierta, sustentada en el diálogo, la honestidad, la transparencia, así como en la independencia y la autonomía judicial.

Es de destacar que la presencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia significó una reaparición, pues luego de que la expresidenta Norma Lucía Piña no se puso de pie a la llegada del entonces titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, al año siguiente no fue invitada y en representación del Poder Judicial asistió el ministro Alberto Pérez Dayán y, el año anterior, la presidenta (con A) Sheinbaum decidió excluir a la Suprema Corte de Justicia de ese acto conmemorativo.}

No incluida entre los oradores de la ceremonia conmemorativa, la presidenta de la Cámara de Diputados (y, por consiguiente, presidenta del Congreso de la Unión, cuando se reúnen las dos cámaras) Kenia López Rabadán, concedió una entrevista en Querétaro, en la cual lejos de acentuar desacuerdos, hizo un llamado a la unidad.

La legisladora de origen panista destacó que en su condición de presidenta de la Cámara de Diputados siempre estará abierta a dialogar, a debatir, a construir.

“Hoy que conmemoramos nuestra Carta Magna, hoy que evocamos a la historia de nuestro país, es un momento importante para decirle a todo México: este país es plural, este país tiene una conformación nacional de pluralidad y esa pluralidad siempre será necesaria en una democracia”, afirmó la presidenta de los diputados.

Destacó que respetar la Constitución, en su esencia, implica necesariamente cuidar el equilibrio de poderes y la pluralidad. La representación plural enriquece la vida nacional, sentenció.