Horacio Duarte Olivares supervisará avances del Plan Oriente por indicación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez

Beneficios a más de 10 millones de mexiquenses

Toluca, Estado de México.- Las acciones del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, que beneficiarán a más de 10 millones de mexiquenses, serán supervisadas por , informó la gobernadora Delfina Gómez.

Esto tras una reunión en el Palacio de Gobierno de Toluca, a la que asistió la mandataria, ambos secretarios y Armando Quintero, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), donde la gobernadora recordó la coordinación que se mantiene con el Gobierno de México para ejecutar el Plan Oriente.

A pesar de que el Secretario Horacio Duarte ya ha mantenido reuniones previas con Armando Quintero, su papel como vínculo del Ejecutivo con los 10 municipios beneficiados se fortalecerá para garantizar el desarrollo del plan más ambicioso de rescate al oriente de la entidad.

El proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya está beneficiando a los municipios de Chalco, Chicoloapan, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, donde históricamente ha existido rezago social.

Las acciones que incluyen programas sociales, programas de vivienda, servicios de salud, movilidad, infraestructura y movilidad, se suman también a lo que la gobernadora Delfina Gómez ha definido como «El Año de las Obras en el Estado de México», proyecto que recorrerá los 125 municipios mexiquenses.