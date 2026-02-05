Filippa Giordano: GranDiosa presenta “Dejo atrás el ayer”

La cantante italo-mexicana estrena nuevo sencillo

Un tema en el que convierte el dolor en libertad y renacimiento

Por Gloria Carpio

Con la serenidad de quien ha atravesado muchas vidas dentro de una sola, Filippa Giordano presenta “Dejo atrás el ayer”, su nuevo sencillo, una balada que parte del dolor, pero desemboca en la libertad interior. El tema resume, en palabras de la propia artista en entrevista para DIARIO IMAGEN, “todos esos dolores que finalmente sueltas, que por fin puedes dejar ir para sentirte nuevamente sincera, para darte cuenta de que hay más vida, más oportunidades, más emociones por vivir”.

Según la intérprete, la canción aborda el crecimiento y la renovación que surgen tras experimentar decepciones personales o profesionales «Es una canción que cuenta qué se siente con la madurez y la experiencia cuando pasas por muchos sucesos en tu vida… en el que aprendes a crecer, a renovarte, a renacer, a olvidar y a sanar todo lo que te ha dejado una huella o una decepción», explicó Giordano. Para la artista, el tema simboliza la libertad de dejar atrás lo que «atrapa o congela» al ser humano para encontrar un verdadero camino propio.

“No estoy rota; estoy

herida, pero libre”

El título original en inglés, “Who Is Broken”, podría sugerir la imagen de una mujer hecha pedazos. Sin embargo, Filippa matiza que el mensaje es justo el contrario. “Dentro de la canción no es una mujer rota; está herida, sí, pero a la vez está intacta y más bien libre”, precisa. Lo que propone el tema es un giro de rumbo: “Tomo otro camino, tomo otro rumbo y puedo volver a sentir esa calma, no tener siempre ese ruido y esa incomodidad interior”.

El artista habla de procesos profundos, de esos momentos en que la vida personal y profesional deja huellas y engaños, pero también enseñanzas. “Pasas por muchos sucesos en tu vida en los que aprendes a crecer, a renovarte, a renacer, a olvidar, a sanar, a curar lo que te dejó una herida”, reflexiona. Ese trayecto no se queda en el discurso: está tejido en cada verso del sencillo.

Filippa es muy clara en que la canción dialoga de manera especial con las mujeres que se sienten atrapadas en contextos que las frenan. “Hay muchísimos casos de mujeres que no logran salir de un contexto familiar, ya sea del núcleo en el que nacen o de la familia que crean, y se quedan afectadas, atrapadas”, señala. Para ellas, “Dejo atrás el ayer” funciona como un mapa de salida: “Hasta que no dejen atrás todo lo que las están manteniendo, no lograrán despegar el vuelo ni sentirse en libertad”.

Un renacimiento sin edad

Otro de los ejes del nuevo sencillo es la idea de que nunca es tarde para empezar de nuevo. “No hay edad”, subraya Filippa. “Puedes tener ese renacimiento muy joven, pero también lo puedes tener hasta el último día de tu vida, y finalmente encajar, entender quién eres y qué es lo que te da esa calma interior, esa paz, esa seguridad, esa confianza y ese amor propio, que es el principal para poder amar”.

La canción, explica, condensa todo ese trayecto emocional: “Por eso me capturó: habla de los dolores que sueltas para volver a sentirte sincera contigo misma”. Su esperanza es que quien la escuche experimente también una forma de catarsis. Cuando se le plantea que el tema suena a liberación, a soltar, ella asiente: “Sí, es lo que yo espero, porque la melodía, que siempre va de la mano de una buena letra, ayuda a sentir esa liberación y esa paz”.

En “Dejo atrás el ayer”, Giordano no solo cuenta una historia, sino que ofrece una herramienta emocional: invita a mirar de frente lo que duele, agradecer lo vivido y luego, simplemente, permitir que se vaya.

El debut mágico en

Álamos, Sonora

La canción tuvo un estreno particular y espontáneo durante el Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos, Sonora. Aunque no estaba planeada en el repertorio original con la Orquesta Filarmónica del Estado, Filippa y su equipo decidieron montarla de último momento.

«Fue el debut absoluto sin ensayarla. La tenía dentro, pero salió increíble… se creó el ambiente ideal», recordó con entusiasmo. Este lanzamiento forma parte de una serie de tres live sessions que la artista publicará en plataformas digitales, incluyendo dos versiones en italiano de temas clásicos de Rita Hayworth y Marilyn Monroe.

Una GranDiosa

sobre el escenario

Además de su nuevo lanzamiento, Filippa celebra con entusiasmo su participación en el espectáculo GranDiosas, una plataforma que reúne a grandes voces femeninas y que se ha convertido en un referente del pop y la balada en español. Para ella, ser parte de este elenco es, sobre todo, un honor y una responsabilidad “compartir escenario con mujeres que admiran y que han marcado generaciones”.

En la entrevista, la cantante destaca el poder de ver reunidas a tantos intérpretes con historias de lucha, resiliencia y éxito, en perfecta sintonía con el mensaje de su nuevo sencillo. Su presencia en Grandiosas refuerza la idea de un artista en plenitud, que abraza su trayectoria y al mismo tiempo se renueva, dialogando de tú a tú con otras figuras que han hecho de la música un espacio de resistencia y celebración.

En este proyecto, la cantante rendirá un tributo especial a la fallecida cantante Dulce, de quien se enteró era su admiradora mutua.

«Me emocionó mucho saber que ella estaba muy emocionada con la idea de algún día colaborar conmigo; no se pudo dar, pero con mucha alegría estaré presente para rendirle homenaje», señaló. El tema elegido para este tributo es «Señor Amor», una composición de Armando Manzanero que Dulce hizo famosa y que Filippa describe como una melodía «pura e inocente».

Esa complicidad sobre el escenario, sugiere Filippa, se alimenta del mismo impulso que recorre “Dejo atrás el ayer”: mirarse, reconocerse y elegir seguir adelante, con más fuerza, más verdad y más amor propio.

La madre que la formó

En medio de esta etapa de estrenos y escenarios, Giordano no olvida sus raíces ni a la mujer que marcó su vocación: su madre, la Señora Alba, a quien menciona con profunda gratitud y cariño. Fue ella quien la acompañó desde sus primeros pasos en la música, quien la guio en la disciplina del canto y le enseñó a entender la interpretación como un acto de entrega y honestidad “fue mi única maestra de canto” afirma.

Cuando Filippa habla de renacer, sanar y encontrar la calma interior, ese discurso también está atravesado por el legado de su madre: una figura que la impulsó a construir una carrera sólida, pero, sobre todo, a no traicionarse a sí misma. Recordarla en el contexto de este nuevo sencillo y de su participación en Grandiosas es, para la artista, una manera de honrar la historia que la trajo hasta aquí.

En cada nota de “Dejo atrás el ayer” y en cada aparición sobre el escenario, la voz de Filippa lleva consigo esa herencia: la de una madre artista y maestra, y la de una mujer que, como tantas, supo levantarse, tomar otro rumbo y encontrar su propia luz.

Finalmente, con la nacionalidad mexicana ya obtenida, Giordano reafirma su amor por el país que la ha adoptado; y citó una frase de su tema «México te quiero mucho»: «Aunque lejos nací, nací para ti, a donde vaya, México en mí», asegurando que este es su verdadero lema de vida.