Con más vehículos híbridos y eléctricos se avanza hacia una movilidad más limpia

Impulso de soluciones como el telepeaje

México acelera su transición hacia una movilidad más limpia con el crecimiento de vehículos híbridos y eléctricos y el impulso de soluciones

Con más de 54,000 vehículos híbridos y eléctricos sumándose a las calles en 2025, México avanza con fuerza hacia una movilidad más limpia. Este crecimiento refleja una transformación profunda del sector transporte, que hoy exige soluciones más eficientes, responsables y acordes con los desafíos ambientales actuales. En este contexto, el telepeaje se posiciona como un aliado estratégico para impulsar una movilidad más ágil, segura y sustentable.

TeleVía, reafirma este compromiso con soluciones de telepeaje que facilitan el tránsito por las casetas, mejorando la experiencia de los usuarios y contribuyendo a una gestión más eficiente de la circulación.

“El crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos muestra un cambio positivo en la forma de movernos. Desde TeleVía, a través de iniciativas como Ecotag, buscamos impulsar su adopción y ofrecer una experiencia de tránsito más eficiente, alineada con una movilidad más sustentable”. Señala Ricardo Dávila Mondragón, Director General de TeleVía.

Además de los beneficios ecológicos, el telepeaje ofrece ventajas tangibles para los conductores: reducción de tiempos de traslado, mayor seguridad en carretera y una experiencia más cómoda y moderna. TeleVía invita a la población a sumarse a esta forma de movilidad responsable, que contribuye directamente a la disminución de gases nocivos emitidos por el tránsito vehicular.

En línea con esta visión, la compañía impulsa Ecotag TeleVía, un servicio pionero en México que reconoce a los usuarios de autos eléctricos e híbridos y que refleja los pilares corporativos de la empresa: seguridad, sostenibilidad y excelencia en el servicio.A través de este programa, TeleVía promueve un cambio progresivo hacia una movilidad vehicular más consciente, en un momento clave para la industria automotriz nacional.

De acuerdo con la AMIA, las ventas de vehículos eléctricos e híbridos alcanzaron 54,684 unidades entre enero y mayo de 2025, con proyecciones que superan las 130,000 al cierre del año. Ecotag ya ha colocado más de 8,000 tags, una muestra de la creciente aceptación del programa y de su impacto positivo en la reducción de emisiones.

TeleVía continúa mejorando para facilitar la adopción de soluciones de movilidad eficiente. Con iniciativas como Ecotag, la compañía demuestra que innovación tecnológica y el compromiso ambiental pueden avanzar de la mano, impulsando un modelo de transporte que responde a los retos ambientales sin comprometer la comodidad de los usuarios ni el futuro del planeta.