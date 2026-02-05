Gobierno alemán cierra la puerta al boicot al Mundial 2026

“Solo aportaría más odio”, advierte Infantino

Mientras Cristiano Ronaldo apunta a jugarlo a los 41 años

Por Arturo Arellano

La negativa oficial de Berlín a apoyar un boicot al Mundial de 2026 coincide con el cumpleaños 41 de Cristiano Ronaldo, que mantiene la mira puesta en disputar la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

El gobierno de Alemania se pronunció en contra de un boicot a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En una declaración en Berlín, el portavoz adjunto del gobierno, Wolfgang Büchner Meyer, subrayó que esta no es “la vía correcta” y que las controversias políticas deben resolverse “en el ámbito político”, mientras que “el deporte debe seguir siendo deporte”.

La ministra responsable del Deporte, Christiane Schenderlein, recalcó que el Ejecutivo federal no respalda la idea del boicot y que “el deporte no debe ser instrumentalizado” para disputas políticas, recordando además que un eventual boicot alemán tendría repercusiones también para Canadá y México, como coanfitriones del torneo. La funcionaria insistió en que, en términos formales, la decisión sobre participar o no en grandes competiciones corresponde a las federaciones deportivas, pero el gobierno quiso fijar postura en medio del intenso debate público.

Infantino: “Los boicots solo aportan más odio”

En paralelo a la discusión política en Alemania, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha colocado claramente en contra de cualquier boicot al Mundial de 2026. El dirigente señaló que está “en contra de las prohibiciones y de los boicots” porque, a su juicio, “no aportan nada” y “simplemente contribuyen a más odio”, en alusión directa a los llamados a castigar a Estados Unidos en el plano deportivo.

Infantino defendió la idea de que el fútbol actúe como herramienta de acercamiento entre países, más que como un canal de sanción política. En ese marco, el presidente de la FIFA también se ha mostrado abierto al eventual regreso de selecciones excluidas por razones geopolíticas, planteando que el diálogo y la inclusión son más eficaces que las exclusiones masivas.

Cristiano Ronaldo cumple 41 años, apuntando al Mundial

Este 5 de febrero, Cristiano Ronaldo cumplió 41 años, todavía en activo con el Al Nassr de Arabia Saudita y con la mirada puesta en llegar al Mundial 2026. Diversos medios destacan que el astro portugués mantiene su objetivo de seguir compitiendo al máximo nivel y de prolongar su carrera internacional, incluso mientras se aproxima a la barrera simbólica de los mil goles oficiales en su trayectoria profesional.

Ronaldo, que debutó con la selección absoluta de Portugal en 2003, se ha consolidado como el máximo referente histórico del combinado luso y continúa ampliando sus registros goleadores con el paso de los años. Su sueño de disputar otra Copa del Mundo pasa por mantener su rendimiento y condición física en la liga saudí, donde aún es pieza central en el proyecto deportivo de su club.

Aunque no existe una convocatoria oficial a tan largo plazo, Cristiano Ronaldo mantiene como meta personal jugar el Mundial 2026. El delantero portugués ha declarado en distintas ocasiones que para él no hay retos imposibles y que se prepara para llegar “en plenitud futbolística” a la cita de 2026, si las condiciones deportivas y físicas se lo permiten.

Ronaldo desea prolongar su presencia en la selección mientras siga siendo competitivo, si bien también se reconoce que el adiós a las canchas se acerca y dependerá de su propia decisión el momento del retiro. En este contexto, el Mundial de 2026 aparece como un posible capítulo final de su historia mundialista, después de convertirse ya en el primer jugador en marcar en cinco Copas del Mundo y en diez torneos internacionales consecutivos.

Escenario deportivo de Portugal en la justa

Portugal quedó sembrado en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sus rivales de primera fase serán:

-Ganador del repechaje intercontinental 1 (entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia).

-Uzbekistán.

-Colombia.

El formato de este Mundial establece que avanzan a la fase de eliminación directa los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, de modo que Portugal parte como favorito para superar la fase de grupos.

-Portugal vs repechaje intercontinental 1 (17 de junio, Houston): En México (CDMX): 12:00 p. m.

-Portugal vs Uzbekistán (23 de junio, Houston): En México (CDMX): 12:00 p. m.

-Colombia vs Portugal (27 de junio, Miami Gardens): En México (CDMX): alrededor de 6:30 p. m.

Con estos horarios, la afición mexicana podrá seguir a Portugal con dos partidos en plena hora laboral —ideal para el “pantallazo” en la oficina o el restaurante— y un cierre de grupo en la tarde–noche de sábado, pensado para encender la fiesta futbolera.

Portugal viene de una etapa de consolidación en grandes torneos, con clasificación continua a las últimas Copas del Mundo y con la Eurocopa 2016 como gran título de su generación liderada por Cristiano Ronaldo. Cualquier evaluación sobre si el equipo podría superar lo hecho en ediciones anteriores o proclamarse campeón en 2026 entra todavía en el terreno de la especulación, ya que dependerá del sorteo, del estado de forma de sus figuras y de la evolución de sus rivales, elementos que aún no están definidos ni pueden confirmarse en fuentes oficiales.

CDMX alista “home office” y fiesta callejera para el Mundial

La Ciudad de México prepara, junto con el sector empresarial, un esquema de trabajo remoto en días de partido y un amplio plan turístico y cultural para aprovechar al máximo la llegada de miles de aficionados durante el Mundial 2026.

A poco más de 100 días del inicio del Mundial 2026, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, explicó que el gobierno capitalino ya trabaja con el empresariado para que, en los días de partido, se facilite el esquema de “home office”. La idea es que una parte importante de la población pueda hacer oficina en casa para reducir el uso del automóvil particular y evitar colapsos viales en zonas estratégicas de la capital.

Frausto detalló que esta medida forma parte de un programa integral de movilidad diseñado para mantener operativa la vida cotidiana durante el torneo, priorizando el transporte público e inhibiendo al máximo los congestionamientos alrededor de los puntos de mayor concentración de aficionados. La funcionaria insistió en que el objetivo es que la ciudad pueda “vivir” el Mundial sin que la actividad económica y laboral se paralice por completo.

“Mundial en todas las alcaldías”

Alejandra Frausto subrayó que la experiencia mundialista en CDMX no se quedará solo en el Estadio Azteca. La capital planea instalar sedes alternas en las 16 alcaldías, con pantallas para la transmisión de los partidos, actividades deportivas, culturales y recreativas, así como espacios para comerciantes locales y productores.

La secretaria enfatizó que “mucha gente no va a poder ir al estadio, pero importa cómo lo vivimos en la Ciudad de México”, por lo que se busca que el Mundial se sienta en calles, plazas y espacios públicos. Estos “festivales futboleros” incluirán la transmisión de todos los encuentros del torneo y buscan convertir al Mundial en una experiencia colectiva, accesible tanto para turistas como para residentes.

Derrama turística y proyección internacional

Frausto recordó que, entre las tres sedes mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), se estima la llegada de alrededor de 5 millones de turistas, lo que anticipa una derrama económica importante en hoteles, restaurantes, transporte y servicios turísticos. Desde la Secretaría de Turismo capitalina se ha planteado que estos beneficios alcancen también a mercados, negocios de barrio y zonas tradicionalmente visitadas por viajeros nacionales y extranjeros.

La funcionaria ha resaltado en distintos foros que el Mundial es una oportunidad para consolidar a la Ciudad de México como “sede del turismo” y como puerta de entrada al país, reforzando su imagen como destino urbano, cultural y de grandes eventos internacionales. En este contexto, el gobierno capitalino trabaja en una agenda que combina inversión turística, cooperación con el sector privado y acciones de ordenamiento del espacio público.

Preparativos permanentes y legado del evento

Alejandra Frausto aseguró que las medidas de movilidad, los festivales futboleros y el impulso a la inversión turística se mantendrán en constante revisión conforme se acerque la fecha del Mundial, con la intención de que la ciudad muestre una imagen de orden y hospitalidad ante el mundo. La estrategia incluye capacitación para trabajadores del sector turístico, programas deportivos comunitarios y una oferta cultural especial en museos y recintos históricos.

La secretaria ha insistido en que el turismo en la capital “no son solo cifras, es una historia viva de derechos, inclusión y orgullo”, por lo que el Mundial 2026 se concibe también como una ocasión para fortalecer el tejido social y dejar un legado más allá de los 90 minutos de cada partido.