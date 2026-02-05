México reforzó su liderazgo exportador de porcelanato con un crecimiento de 7.6 por ciento

Motor del desarrollo económico

Time Ceramics lo impulsa con producto hecho 100% en el país

México reforzó su liderazgo exportador en 2025, con un crecimiento estimado de 7.6% en el sector externo, consolidado como motor del desarrollo económico. En ese entorno, Time Ceramics se posicionó como un actor estratégico al destinar el 50% de su producción de porcelanato a mercados internacionales.

La compañía fabrica diariamente 45 mil metros cuadrados de porcelanato, elaborado por mano de obra mexicana, con materia prima 100% nacional y un proceso productivo 99% reciclable. Durante 2025, la mitad de su producción se exportó a Estados Unidos, Canadá y países de Centro y Sudamérica, fortaleciendo la presencia de manufacturas mexicanas en la región.

Alan Sánchez, vocero de la empresa, subrayó que el desempeño de Time Ceramics se inserta en la fortaleza del sector manufacturero, que representa más del 90% de las exportaciones totales del país. “Nuestra operación demuestra que México puede competir con productos de alto valor agregado y calidad internacional”, afirmó.

Además de su contribución al comercio exterior, la empresa impulsa la sustitución de importaciones al reducir la dependencia de porcelanatos provenientes de Asia y África, particularmente de India, Vietnam y Pakistán. Este movimiento fortalece la cadena productiva nacional y mejora la oferta interna con productos de calidad a precios más competitivos.

Dijo también que Time Ceramics, es una empresa con inversión productiva que genera empleo, impulsa contenido nacional y apuesta por la industria limpia. Fortalece la cadena industrial y la competitividad del país ofreciendo los mejores porcelanatos en México y a nivel internacional

Emplea a cerca de 700 trabajadores mexicanos y opera con tecnología de última generación. La Secretaría de Economía le otorgó ya las certificaciones «Hecho en México» y «Made in Mexico», tras cumplir los estándares de normatividad y competitividad establecidos por la autoridad.

La compañía también amplía su presencia comercial: tras el éxito de su showroom, prepara la apertura de tiendas en el país y su ingreso a grandes cadenas minoristas en México y Estados Unidos enfocadas en hogar, construcción y bricolaje.

Con ello, Time Ceramics refuerza su papel como proveedor clave del mercado de baldosas y cerámicas, al tiempo que contribuye al posicionamiento internacional de la industria manufacturera mexicana.