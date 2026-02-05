Zoé Robledo supervisa proyecto para mejorar Unidad de Medicina Familiar en San Juan del Río

Tiene 52 años de operación

Será transformada en una UMF Plus para ampliar su capacidad y mejorar la atención a la derechohabiencia

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, realizó una visita nocturna a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 6 de San Juan del Río, Querétaro, donde supervisó los avances del proyecto de fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, alineado a la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Acompañado por la titular del IMSS en la entidad, Martha Eloísa Sánchez Vázquez, y el equipo directivo de la unidad, Zoé Robledo destacó que esta UMF, con 52 años de operación, será transformada en una UMF Plus, lo que permitirá ampliar su capacidad resolutiva y mejorar la atención a la derechohabiencia.

Detalló que el proyecto contempla el incremento de 13 a 20 consultorios de Medicina Familiar, la ampliación del servicio de laboratorio, la incorporación de un tomógrafo y el fortalecimiento del área de imagenología, que actualmente ya cuenta con Rayos X y mastografía. Asimismo, se ampliará la Atención Médica Continua para operar como un área de urgencias del Primer Nivel, con servicio las 24 horas.

Subrayó que el objetivo es atender en la unidad la mayor cantidad de urgencias posibles, evitar la saturación hospitalaria y resolver oportunamente los casos que no requieren traslado.

El director general del IMSS informó que, ante el crecimiento de la derechohabiencia en Querétaro, 16 de las 22 Unidades de Medicina Familiar del estado ya operan en modalidad de tiempo completo, con atención los fines de semana. En el caso de la UMF No. 6, tres consultorios brindan servicio los sábados y domingos bajo el modelo preventivo de atención familiar del IMSS.

Zoé Robledo reiteró que este es un proyecto prioritario y de rápida ejecución, al tiempo que reconoció el trabajo del personal médico, de enfermería y administrativo, quienes son pieza clave para consolidar un sistema de salud más cercano, preventivo y eficiente.

En el recorrido por la UMF acompañaron al director general, la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Querétaro, Martha Eloísa Sánchez Vázquez, y el director de la unidad médica, Héctor Rubén Flores Rodríguez, entre otros.

Refuerza IMSS atención oncológica

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Colima reiteró su compromiso con la atención integral de las personas que viven con esa enfermedad, mediante la aplicación de tratamientos especializados, así como el fortalecimiento de acciones de prevención y detección oportuna.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el coordinador de Prevención y Atención a la Salud, Doctor José Luis Vázquez Urdiano, informó que el IMSS en la entidad brinda tratamientos de quimioterapia sistémica a niñas, niños y personas adultas, además de terapias blanco dirigidas para pacientes con distintos tipos de cáncer, tanto en tumores sólidos como en padecimientos oncohematológicos, conforme a criterios médicos y protocolos clínicos establecidos.

Detalló que la atención a pacientes oncológicos se realiza a través de un equipo multidisciplinario conformado por médicos oncólogos de adultos y pediátricos, hematólogos, cirujanos oncológicos y pediátricos, personal de Enfermería especializada, nutricionistas, trabajadoras sociales, asistentes médicos y otros especialistas.