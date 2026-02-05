Tuxpan, Michoacán, estrena consultorio del ISSSTE para atención médica en la región

Dentro del plan por la paz y la justicia

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que población derechohabiente y no afiliada estrenó los servicios del nuevo consultorio del municipio de Tuxpan, espacio que fortalecerá la atención médica en la región, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia del Gobierno de México, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Terminó la obra del Consultorio de Medicina Familiar del @ISSSTE_mx en Tuxpan, Michoacán y hoy comenzó a funcionar para brindar consultas médicas a quien lo requiera. Mide 62 m², tiene sala de espera, oficina, consultorio con área de entrevista y exploración, y dos sanitarios. Este consultorio se suma al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que encabeza la Presidenta @Claudiashein”, compartió en redes sociales.

El consultorio, equipado con mesa de exploración, negatoscopio y báscula con estadímetro, está a cargo de un médico y una enfermera, quienes ofrecen atención de calidad, oportuna y con trato digno, en un horario de lunes a viernes, de 09:00 a 14:30 horas. Además, disponen de medicamentos de primera línea de atención, como analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, antidiabéticos y tratamientos para el control del colesterol.

La puesta en marcha de este nuevo espacio se suma a la instalación de cuatro nuevos consultorios en centros de trabajo en los municipios de Tarímbaro, Jacona y Zamora, que también forman parte del plan que busca la reconstrucción del tejido social en esta entidad.

Asimismo, en cumplimiento con la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Atención Primaria, el ISSSTE aperturó en diciembre pasado un consultorio médico de 72 metros cuadrados (m²) de superficie, en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, en la Ciudad de México, el cual beneficia a mil 132 alumnas, alumnos, docentes, músicos, trabajadores y personal administrativo.

Esta estrategia, que prevé construir 200 consultorios médicos en todo el país durante 2026, prioriza la instalación de sedes médicas del primer nivel de atención en zonas con poco acceso a estos servicios, con el objetivo de fortalecer la detección oportuna de enfermedades, dar seguimiento a padecimientos crónico-degenerativos y reducir los tiempos de espera en beneficio de la derechohabiencia.