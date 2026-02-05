Pemex logra reducir 10% su inventario de residuos peligrosos

Compromiso con el medio ambiente

El avance es resultado del fortalecimiento del control operativo, la trazabilidad y el manejo integral

Al cierre de 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) logró reducir 10 por ciento su inventario de residuos peligrosos, en comparación con 2024, como resultado del refuerzo de su control operativo y de un manejo integral conforme al marco regulatorio ambiental vigente.

Actualmente, en todas las instalaciones de Pemex, la gestión integral de residuos se realiza bajo políticas y lineamientos que abarcan desde su identificación y segregación, hasta su almacenamiento temporal, transporte, tratamiento, valorización y disposición final, conforme a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los lineamientos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Entre los tipos de residuos que se generan en sus actividades industriales, administrativas y logísticas, se encuentran lodos aceitosos, catalizadores gastados, envases contaminados y sustancias químicas, además de residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos.

En los últimos años, Pemex ha reforzado el control operativo y la trazabilidad mediante sistemas de información ambiental, auditorías internas y la contratación de empresas autorizadas para el manejo de residuos, lo que ha permitido reducir riesgos de contaminación del suelo y cuerpos de agua, a la vez que mejoran el desempeño ambiental de la empresa.

Además, Pemex impulsa prácticas de valorización que permiten recuperar materiales y energía, reduciendo el consumo de materias primas vírgenes, los costos operativos y la huella ambiental asociada a su cadena productiva.

Este avance refleja el compromiso de la empresa con una operación segura, eficiente y ambientalmente responsable, con acciones orientadas a reducir riesgos y mejorar el desempeño en esta materia.

El cuidado del medio ambiente es una prioridad para Pemex, por lo que fortalece medidas concretas orientadas a prevenir impactos ambientales y mitigar emisiones asociadas al cambio climático.